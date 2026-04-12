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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP SIR Final List 2026: SIR के बाद यूपी के इस जिले में बढ़ी वोटर्स की संख्या, 22 हजार से अधिक नए नाम नई लिस्ट में जुड़े

UP SIR Final List 2026: SIR के बाद यूपी के इस जिले में बढ़ी वोटर्स की संख्या, 22 हजार से अधिक नए नाम नई लिस्ट में जुड़े

UP SIR Final Voter List: महोबा की दोनों विधानसभा सीटों में एसआईआर के बाद कुल 22154 नए नाम जुड़े हैं. महोबा विधानसभा की तुलना में चरखारी विधानसभा में अधिक मतदाता बढ़े हैं.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 12 Apr 2026 08:41 AM (IST)
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महोबा में विधानसभा निर्वाचन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है. विशेष पुनरीक्षण के बाद जिले में मतदाताओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है. जिले की दोनों विधानसभाओं में कुल 22154 नए नाम जुड़े हैं. दिलचस्प बात यह है कि महोबा विधानसभा की तुलना में चरखारी विधानसभा में अधिक मतदाता बढ़े हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी गजल भारद्वाज ने राजनीतिक दलों की मौजूदगी में यह सूची जारी की.

महोबा जिले में लोकतंत्र की बुनियाद यानी मतदाता सूची को अब अंतिम रूप दे दिया गया है. आयोग के निर्देशानुसार शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र 230-महोबा और 231-चरखारी की निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया गया. 

जिला निर्वाचन अधिकारी गजल भारद्वाज की मौजूदगी में जारी आंकड़ों के मुताबिक, जिले में मतदाताओं की संख्या अब बढ़कर 6 लाख 28 हजार 257 हो गई है. आंकड़ों पर गौर करें तो विशेष पुनरीक्षण यानी SIR के पहले जिले में 6 लाख 1 हजार 607 मतदाता थे, लेकिन अब इनमें 26 हजार 650 मतदाताओं का इजाफा हुआ है. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान दोनों विधानसभाओं में कुल 22 हजार 154 नए और युवा मतदाता जुड़े हैं. 

महोबा विधानसभा में भी बढ़े मतदाता

अब बात करते हैं महोबा विधानसभा की, जिसका प्रतिनिधित्व विधायक राकेश गोस्वामी करते हैं. यहां आलेख्य प्रकाशन के समय 2 लाख 83 हजार 401 मतदाता थे, जो अब बढ़कर 2 लाख 95 हजार 577 हो गए हैं. यहां 9 हजार 806 नए नाम जुड़े, लेकिन दिलचस्प तथ्य यह है कि यहाँ से 1 हजार 694 नाम हटाए भी गए हैं. 

चरखारी में मतदाताओं का अधिक उत्साह

वहीं दूसरी ओर, विधायक बृजभूषण राजपूत की चरखारी विधानसभा में मतदाताओं का उत्साह अधिक दिखा. यहां महोबा विधानसभा के मुकाबले ज्यादा मतदाता बढ़े हैं. चरखारी में अब कुल मतदाताओं की संख्या 3 लाख 32 हजार 680 हो गई है, जिसमें 12 हजार 348 नए मतदाता शामिल हुए हैं.

निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं नाम

अंतिम आंकड़ों के अनुसार, पूरे जिले में अब 3 लाख 43 हजार 763 पुरुष, 2 लाख 84 हजार 478 महिलाएँ और 16 थर्ड जेंडर मतदाता पंजीकृत हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी नागरिक महोबा की आधिकारिक वेबसाइट या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अपना नाम देख सकता है. इस दौरान उपजिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम कुंवर पंकज और एसडीएम सदर शिवध्यान पांडेय भी मौजूद रहे.

Published at : 12 Apr 2026 08:41 AM (IST)
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