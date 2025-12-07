हरिद्वार के ज्वालापुर में बवाल, बजरंग दल की शौर्य दिवस शोभायात्रा पर पथराव के बाद तनाव

हरिद्वार में शौर्य दिवस के मौके पर रविवार (7 दिसंबर) को निकाली जा रही बजरंग दल की शोभायात्रा पर ज्वालापुर क्षेत्र में अचानक पथराव होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया. सैनी आश्रम से शुरू हुई यह यात्रा जैसे ही ज्वालापुर दुर्गा चौक के पास पहुंची, तभी असामाजिक तत्वों ने शोभायात्रा को निशाना बनाया और पत्थर फेंके.

घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोश में आ गए और हरिद्वार के आर्यनगर चौराहे पर बैठकर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इससे क्षेत्र में हालात और संवेदनशील हो गए. प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन की टीमें भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचीं और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में जुट गईं.

बजरंग दल प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए आरोप

बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुज वालिया ने साफ आरोप लगाया कि यात्रा पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा पथराव किया गया. हरिद्वार में कानून व्यवस्था अब पूरी तरह बिगड़ चुकी है, क्योंकि धार्मिक यात्राओं पर खुलेआम हमला होना प्रशासन की विफलता को दिखाता है.

बजरंग दल द्वारा स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाए गए हैं. वहीं शोभायात्रा पर पथराव होने को पुलिस प्रशासन की नाकामी करार दिया है. इस मामले में पथराव करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया.

घटना पर क्या बोले हरिद्वार पुलिस एसपी?

एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने मौके पर बताया कि शोभायात्रा पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव की जानकारी मिली है. मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान कर आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने जानकारी दी कि पुलिस ने पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है, ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाए और शांति व्यवस्था पूरी तरह बहाल रहे. फिलहाल पुलिस द्वारा इलाके में पैदल मार्च और चौकसी बढ़ा दी गई. पुलिस प्रशासन द्वारा हालातों पर कड़ी निगरानी की जा रही है.