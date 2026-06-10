केदारनाथ धाम में VIP दर्शन के नाम पर ठगी करने वाल दबोचा, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल

उत्तराखंड की पवित्र चारधाम यात्रा लगातार जारी है और देशभर से श्रद्धालु तीर्थ यात्रा पर पहुंच रहे हैं. इसी बीच केदारनाथ धाम में बाबा केदार के वीआईपी दर्शन के नाम ठगी का बड़ा मामला सामने आया है, रुद्रप्रयाग पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो 3000 रुपये में वीआईपी दर्शन का झांसा देकर श्रद्धालुओं से ठगी करता था.

इस संबंध में हासिल जानकारी के मुताबिक, बीते 08 जून 2026 को चौकी केदारनाथ पर सूचना दी गई कि चिराग नाम का व्यक्ति किसी स्थानीय व्यक्ति एवं होटल मालिक के साथ मिलकर यात्रियों को वीआईपी दर्शन कराने का झांसा दे रहा है. उक्त व्यक्ति द्वारा एक ग्रुप के 10 लोगों से 3,000-3,000 हजार रुपये (कुल 30,000 रुपये) की धोखाधड़ी की गई है.

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5000 कैश के साथ पकड़ा गया जालसाज

इस गंभीर शिकायत पर चौकी केदारनाथ पुलिस द्वारा तत्काल त्वरित कार्रवाई की गई. पुलिस टीम ने आरोपी चिराग को श्री केदारनाथ धाम परिसर से हिरासत में ले लिया, साथ ही उसके कब्जे से धोखाधड़ी के 5,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं. पूछताछ के दौरान उसने द्वारा स्वीकार किया गया कि वह इस अवैध और धोखाधड़ी के कार्य को एक स्थानीय व्यक्ति के साथ मिलकर अंजाम दे रहा था.

कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली सोनप्रयाग पर मुकदमा अपराध संख्या 26/2026, धारा 318(4), 319(2) व 317(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत पंजीकृत किया गया है. गिरफ्तार अभियुक्त को वैधानिक कार्रवाई के कोर्ट में पेश किया गया है. कोर्टे के आदेश पर आरोपी न्यायिक रिमांड जिला कारागार चमोली भेजा गया है. मामले में संलिप्त अन्य आरोपी के विरुद्ध विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है.

पुलिस ने श्रद्धालुओं से की झांसे में न आने की अपील

उधर, रुद्रप्रयाग पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे केदारनाथ धाम में किसी भी अज्ञात व्यक्ति के बहकावे में न आएं और दर्शन व अन्य व्यवस्थाओं के लिए केवल आधिकारिक माध्यमों का ही उपयोग करें. यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की धोखाधड़ी का प्रयास करता है, तो तुरन्त नजदीकी पुलिस चौकी या आपातकालीन नम्बर 112 पर सूचित करें.

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