उत्तर प्रदेश के इटावा में मौलाना जरजिश द्वारा 23 जून को एक तकरीर में भगवान श्रीकृष्ण को मुसलमान और उन्हें पांच वक्त का नमाजी बताए जाने को लेकर साधु संतों का गुस्सा भड़क उठा है. श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर स्वामी शांडिल्य महाराज ने मौलाना जरजिश को आक्रांता बताते हुए कहा है कि आश्चर्य की बात यह है कि इन्हें ऐसा साहस सनातन धर्म के खिलाफ बोलने का कहां से आता है. उन्होंने कहा कि ऐसा बयान देने वाला मौलाना देश में कहीं भी छुपा हो अब उसकी खैर नहीं है.

शांडिल्य महाराज ने सवाल करते हुए कहा है कि अगर हम अल्लाह के लिए कहें कि वह पांच वक्त की संध्या करते थे पूजा करते थे, तो मुसलमानों को कैसा लगेगा. उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म इस पृथ्वी की जड़ है. वहीं से सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है.

मौलाना को इतिहास जानने की नसीहत

शांडिल्य महाराज ने कहा कि यह भारत की भूमि है मौलाना जरजिश को यह पता होना चाहिए की तलवार के बल पर इन्हीं लोगों ने सलवार पहन लिया था. उन्होंने कहा कि मौलाना जरजिश को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके पूर्वज भी हिंदू थे और उन्होंने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपना लिया था. उन्होंने कहा है कि मौलाना जरजिश जब अपना इतिहास देखेगा तो उसे पता चल जाएगा की पांच वक्त का नमाजी कौन था और पांच वक्त संध्या वंदन करने वाला कौन है.

यह भी पढ़ें: आजम खान की यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर के नोटिस के बाद भड़के अखिलेश यादव, कर दी RSS का दफ्तर गिराने की मांग!

शैलेशानंद महाराज की प्रतिक्रिया

जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद महाराज ने भी मौलाना जरजिश के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि यह बयान टीआरपी बटोरने के लिए दिया गया है. कहा कि मौलाना जरजिश जैसे व्यक्तियों के विचारों और खुद उनका कोई अस्तित्व नहीं है. उनकी जीवन शैली से पूरा विश्व त्रस्त है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को लेकर चर्चा और बहस नहीं होनी चाहिए, उनके समुदाय को ही चाहिए कि उनके धर्म ग्रंथो का संदर्भ देकर उनके मुंह पर ताले लगाएं.

उन्होंने कहा कि सनातन सबसे पुराना धर्म है. उन्होंने कहा कि विश्व के जितने भी धर्म और पंथ हैं, वह सनातन परंपरा से ही निकले हैं. यह धार्मिक वैमनस्य का विषय नहीं हो सकता है.

यह भी पढ़ें: 'पीएम के पास विदेश घूमने का समय लेकिन...', सोनम वांगचुक के अनशन पर AIMIM की प्रतिक्रिया