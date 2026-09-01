Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जो सो रहे हैं जाग जाएं', 2027 को लेकर CM योगी ने दिया कड़ा संदेश

'जो सो रहे हैं जाग जाएं', 2027 को लेकर CM योगी ने दिया कड़ा संदेश

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने तैयारी तेज कर दी है, सोमवार को लखनऊ में बीजेपी ने एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें कार्यकर्ताओं को सरकार के काम गिनाने का संदेश दिया.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 01 Sep 2026 08:52 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने संगठन को पूरी तरह चुनावी मोड में लाना शुरू कर दिया है. सोमवार को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को ज़मीन पर जाकर काम करने का संदेश दिया. वहीं राष्ट्रीय महामंत्री स्मृति ईरानी ने संगठन को विपक्ष के डिजिटल नैरेटिव का जवाब देने का तरीका बताया.

बीजेपी की कार्यशाला में योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को चेताते हुए कहा कि ‘जो सो रहे हैं, वे जाग जाएं.’ विपक्ष Gen-Z, Gen Alpha और राम मंदिर जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं को सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी लेकर जनता के बीच जाना होगा.

सीएम योगी ने कहा कि केवल सरकार के काम से चुनाव नहीं जीता जा सकता, बल्कि संगठन को लगातार जनता के बीच सक्रिय रहना होगा. सरकार ने काम किया है, लेकिन उसका लाभ तभी मिलेगा जब संगठन उन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाए और विपक्ष के आरोपों का तथ्यात्मक जवाब दिए जाएं. 

यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी 

Gen-Z और Gen Alpha को लेकर तैयारी

योगी ने कहा कि विपक्ष बच्चों के भविष्य, पढ़ाई और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है. उन्होंने 2017 से पहले और मौजूदा शिक्षा व्यवस्था का अंतर कार्यकर्ताओं के सामने रखा. सीएम ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की स्थिति पहले किसी से छिपी नहीं थी लेकिन, बीजेपी सरकार ने स्कूलों के कायाकल्प और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बड़े स्तर पर काम किया है.

सरकार के कराए कामों को गिनाया

योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और देश की पहली रैपिड रेल यानी RRTS जैसी परियोजनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि इन उपलब्धियों को सिर्फ पार्टी कार्यालय तक सीमित न रखा जाए, बल्कि बूथ स्तर तक जनता के बीच पहुंचाया जाए.

स्मृति ईरानी का ‘डिजिटल प्लान’

कार्यशाला में स्मृति ईरानी ने बीजेपी के डिजिटल नैरेटिव को लेकर संगठन के सामने एक नया प्लान रखा. उन्होंने कहा कि विपक्ष के डिजिटल नैरेटिव का जवाब सिर्फ भाषणों से नहीं दिया जा सकता. इसके लिए सरकार की योजनाओं से सीधे लाभ पाने वाले लोगों की ‘रियल सक्सेस स्टोरी’ जनता के सामने लानी होगी.

स्मृति ईरानी ने संगठन को निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश के 27 हजार से ज्यादा शक्ति केंद्रों से कम से कम 10-10 सक्सेस स्टोरी तैयार की जाएं. इनमें पीएम आवास योजना से घर पाने वाले परिवार, ODOP से लाभ लेने वाले कारीगर, मुद्रा योजना से कारोबार शुरू करने वाले उद्यमी और ऑपरेशन कायाकल्प से बदले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की कहानियों को शामिल किया जाएगा. 

बीजेपी की योजना इन लाभार्थियों के करीब एक मिनट के वीडियो तैयार कर उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने की है. यानी सरकार की योजनाओं का प्रचार अब केवल नेताओं के भाषणों के जरिए नहीं, बल्कि योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों की अपनी कहानी के जरिए करने की तैयारी है. इस रणनीति के जरिए बीजेपी सीधे जनता को यह बताने की कोशिश करेगी कि सरकारी योजनाओं का जमीन पर कितना असर हुआ है.

संगठन और सरकार के बीच तालमेल पर जोर

स्मृति ईरानी ने प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारियों से कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखने को कहा. उन्होंने केंद्र सरकार के 13 अभियानों को भी प्रभावी तरीके से चलाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी जानी चाहिए और जहां किसी काम के लिए सरकार की मदद की जरूरत हो, वहां संगठन और सरकार मिलकर समाधान निकालें. 

नोएडा में पिता ने 5 साल के बेटे को मारा मुक्का, बच्चे ने तोड़ा दम

Published at : 01 Sep 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो सो रहे हैं जाग जाएं', 2027 को लेकर CM योगी ने दिया कड़ा संदेश
'जो सो रहे हैं जाग जाएं', 2027 को लेकर CM योगी ने दिया कड़ा संदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IAS पद से इस्तीफा और मिर्जापुर का जिक्र, क्या राजनीति की ओर बढ़ रही हैं दिव्या मित्तल?
IAS पद से इस्तीफा और मिर्जापुर का जिक्र, क्या राजनीति की ओर बढ़ रही हैं दिव्या मित्तल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रावस्ती: तालाब में तैरते मिले मां-बेटी के शव, पुलिस ने क्या बताया?
श्रावस्ती: तालाब में तैरते मिले मां-बेटी के शव, पुलिस ने क्या बताया?
Advertisement

वीडियोज

अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
पंजाब में सिख vs नॉन सिख की लड़ाई?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जुबान पर मत लाना मेरी पत्नी का नाम...', क्यों आगबबूला हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस
'जुबान पर मत लाना मेरी पत्नी का नाम...', क्यों आगबबूला हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IAS पद से इस्तीफा और मिर्जापुर का जिक्र, क्या राजनीति की ओर बढ़ रही हैं दिव्या मित्तल?
IAS पद से इस्तीफा और मिर्जापुर का जिक्र, क्या राजनीति की ओर बढ़ रही हैं दिव्या मित्तल?
इंडिया
'थलापति विजय ने राहुल गांधी को चुना PM पद का उम्मीदवार', कांग्रेस का दावा
'थलापति विजय ने राहुल गांधी को चुना PM पद का उम्मीदवार', कांग्रेस का दावा
क्रिकेट
चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की कुर्सी खतरे में? BCCI लेगा बड़ा फैसला
चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की कुर्सी खतरे में? BCCI लेगा बड़ा फैसला
बॉलीवुड
शादी के 5 महीने बाद ही अलग हुए बादशाह-ईशा रिखी, तलाक किया अनाउंस
शादी के 5 महीने बाद ही अलग हुए बादशाह-ईशा रिखी, तलाक किया अनाउंस
विश्व
'अब घटेंगी तेल की कीमतें', ट्रंप ने कर दिया चौंकाने वाला ऐलान, दिया फॉर्मूला
'अब घटेंगी तेल की कीमतें', ट्रंप ने कर दिया चौंकाने वाला ऐलान, दिया फॉर्मूला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी
ट्रेंडिंग
कार सवार महिला का शीशा तोड़ फोन ले उड़े लुटेरे, दिल दहला देगा वीडियो
कार सवार महिला का शीशा तोड़ फोन ले उड़े लुटेरे, दिल दहला देगा वीडियो
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget