उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान तेज होती दिख रही है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आप बार-बार हमें हमारी हैसियत याद दिलाते हैं, लेकिन अगर आपकी नजर में हमारी इतनी कम हैसियत है तो आपको हमारी जरूरत ही क्यों है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस शून्य है, लेकिन जहां भी गठबंधन करती है, वहां उसका असर दस गुना बढ़ जाता है.

इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 105 से कम सीटों पर समझौता नहीं करना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की मांग 105 सीटों से ज्यादा की है. मसूद के मुताबिक, 2017 में कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तब पार्टी की स्थिति काफी कमजोर थी, लेकिन अब कांग्रेस मजबूत स्थिति में है.

सपा के साथ गठबंधन में सीटों की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अच्छी और पर्याप्त संख्या में सीटें मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा, "हमें सीटें दीजिए, हम चुनाव लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं. हमें अच्छी सीटें भी चाहिए और पर्याप्त संख्या भी. आप मुख्यमंत्री पद ले लीजिए, इस पर कोई विवाद नहीं है. लेकिन आप अपने सहयोगी दल को कमजोर करने और छोटा दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आपने मुझ पर सीधे हमले शुरू क्यों कर दिए, जबकि मैंने आपके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा."

राहुल गांधी की वजह से सपा को मिलीं 37 सीटें

इमरान मसूद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की सफलता का श्रेय राहुल गांधी को भी दिया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वजह से ही समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतने में कामयाब हुई. उन्होंने कहा, "हम यह नहीं कह रहे कि आपका कोई योगदान नहीं था. हम कह रहे हैं कि हमने भी जीत हासिल की थी. हमने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन क्या हर बार बड़ा दिल हमें ही दिखाना होगा? क्या आप थोड़ी उदारता नहीं दिखा सकते?"

उन्होंने सपा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को शून्य सीटें दी जाएंगी तो नतीजा भी शून्य ही होगा. सपा को उन सीटों पर खुद चुनाव लड़कर जीत हासिल करनी चाहिए, जहां वह कांग्रेस को सीट देने के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने कहा कि सपा अपनी जीत का फॉर्मूला होने का दावा करती है, ऐसे में उसे खुद इन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए.

खरगे की टिप्पणी पर भी दिया जवाब

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की टिप्पणी पर इमरान मसूद ने कहा कि खरगे जी ने उनकी मेहनत को स्वीकार किया है और उनके काम की सराहना की है. उन्होंने कहा कि वह पार्टी की तरक्की के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं. उन्हें हर तरफ से घेरा जा रहा है, जैसे वह कोई खलनायक हों.

मसूद ने कहा कि वह अपनी पार्टी के लिए मांग कर रहे हैं और उसी के लिए लड़ रहे हैं. वह हमेशा पार्टी के हित में बोलेंगे. उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने की पूरी जिम्मेदारी क्या सिर्फ उनके कंधों पर है? क्या यह जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की भी नहीं है?