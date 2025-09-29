हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडHapur News: हापुड़ में दिवाली से पहले अवैध पटाखों पर बड़ी कार्रवाई, दिल्ली-एनसीआर में खपाने की थी तैयारी

UP News: हापुड़ पुलिस ने अवैध पटाखों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने 50 कार्टून अवैध पटाखे पकड़े हैं. पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. आगे की कार्रवाई जारी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 29 Sep 2025 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ दिवाली से पहले अवैध पटाखों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है, नगर कोतवाली पुलिस ने लाखों रुपये की कीमत का पटाखा पकड़ा है. पकड़ी गई यह आतिशबाजी दीवाली पर दिल्ली-एनसीआर में चोरी-छिपे बेची जानी थी. पुलिस ने आतिशबाजी के 50 कार्टून सहित दो युवकों को गिरफ्तार किया है.

जानकारी के अनुसार, नगर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि जसरूप नगर स्थित एक मकान में अवैध तरीके से आतिशबाजी का भंडारण किया जा रहा है. सूचना मिलते ही सक्रिय हुई पुलिस ने मकान में छापेमारी की. यहां से पुलिस ने 25 वर्षीय आकाश और आदर्श कालौनी निवासी 28 वर्षीय मोहित को गिरफ्तार किया. 

छापेपारी के दौरान 50 कार्टून पटाखे जब्त

पुलिस ने मकान से छापेमारी के दौरान आतिशबाजी के 50 कार्टून भी जब्त किए हैं. पूछताछ के दौरान पकड़े गये युवकों ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में दीपावली के त्यौहार पर इस आतिशबाजी को मुनाफे के लिए चोरी-छिपे बेचा जाना था. पकड़ी गई आतिशबाजी की कीमत करीब 10 लाख रूपये बताई जा रही है.दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री के लिए आतिशबाजी का भंडारण किया गया था.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आतिशबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है. सिर्फ ग्रीन पटाखे को लेकर ही अनुमति दिये जाने पर निर्णय चल रहा है.

कार्रवाई पर क्या बोले अधिकारी?

वही, इस मामले पर सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने बताया कि थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जसरूप नगर के एक मकान से लगभग 50 कार्टन पटाखे मिले है. पुलिस द्वारा पटाखों को जब्त कर लिया गया है तथा मुकदमा पंजीकृत कर दो अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई प्रचलित है.

आपको बता दें कि, इससे पहले बुलंदशहर पुलिस नेे कोतवाली देहात क्षेत्र के अनूपशहर अड्डे के पास बंद पड़े राईस मील में लाखों रुपये कीमत की प्रतिबंधित पटाखे जब्त किये थे. यहां तीन बंद कमरों में 20 लाख रुपये की कीमत का पटाखा जब्त किया गया था.

Input By : विपिन शर्मा
Published at : 29 Sep 2025 05:34 PM (IST)
Embed widget