हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़ में अलग-अलग थानों की पुलिस की मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल, एक आरोपी गिरफ्तार

हापुड़ में अलग-अलग थानों की पुलिस की मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल, एक आरोपी गिरफ्तार

UP News: हापुड़ की अलग-अलग थाना पुलिस की मुठभेड़ में एक गोकश सहित तीन बदमाश घायल हुए है, पुलिस ने इस कार्रवाई में कुल 4 बदमाशों को पकड़ा है. पुलिस को इनके पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 01 Oct 2025 05:02 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बुधवार को पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई. जिसमें पैर में गोली लगने की वजह से गोकश सहित तीन बदमाश घायल हुए हैं, जबकि एक बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा है. पुलिस ने घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.

गढ़मुक्तेश्वर सीओ स्तुति सिंह के मुताबिक, थाना सिंभावली पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस को एक बदमाश बाइक पर सवार होकर आता हुआ दिखाई. पुलिस ने रोकने का इशारा किया, तो उसने फायरिंग कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गोली बदमाश के पैर में लगी. जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया.

पुलिस ने गोकश के पास तमंचा, कारतूस और रस्सी की बरामद

स्तुति सिंह के मुताबिक, पकड़े गये बदमाश ने अपना नाम शाहरूख पुत्र नफीस निवासी ग्राम वैट बताया. पकड़ा गया बदमाश गौकश का अपराधी है. उसके खिलाफ अलग-अलग थाना क्षेत्रों में गौकशी के मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, कारतूस और एक रस्सी व बाइक बरामद की है. 

बदमाशों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग

वहीं, एक अन्य मामले को लेकर पिलखुवा सीओ अनीता चौहान ने बताया कि थाना हाफिजपुर पुलिस देर रात्रि चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को एक संदिग्ध आई-20 कार आती हुई दिखाई दी. पुलिस ने जब उसे रोकने का प्रयास किया, तो उसमें सवार लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली दो युवकों के पैर में लगी. जबकि एक अन्य को बल प्रयोग कर दबोच लिया गया.

पूछताछ के दौरान पकड़े गये घायल युवकों ने अपने नाम आस मोहम्मद पुत्र उमर मोहम्मद, सद्दाम खान पुत्र शाहिद खान व एक अन्य योगेश पुत्र प्रकाश निवासीगण गांव गिनोरा शेख थाना कोतवाली देहात, बुलंदशहर बताया है. 

बदमाशों ने स्वीकार की चोरी की वारदात

सीओ ने बताया कि पकड़े गये युवक शातिर किस्म के बदमाश हैं. इनके द्वारा बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में मंदिरों से चोरी की वारदात को किया जाना स्वीकार किया है. पुलिस ने इनके पास से अवैध तमंचे, कारतूस और चोरी किये गये मंदिर के घंटे व एक कार बरामद की है. पुलिस इनके आपराधिक इतिहास की पड़ताल कर रही है.

Input By : विपिन शर्मा
Published at : 01 Oct 2025 05:02 PM (IST)
Hapur News Hapur Police UP NEWS
