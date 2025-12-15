हापुड में दिनदहाड़े लूट से मचा हड़कंप, फिल्मी अंदाज में 85 लाख लेकर फरार हुए बदमाश

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में सोमवार (15 दिसंबर) दोपहर पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास एनएच-9 हाईवे पर उस समय सनसनी फ़ैल गयी. जब दिनदहाड़े एक बाइक पर सवार दो बदमाशों ने दादरी के एक आढ़त कारोबारी के मुनीम से 85 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया. बदमाश चंद मिनटों में लूट कर फरार हो गए. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फ़ैल गयी.

घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर एएसपी सहित थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने कलेक्शन एजेंट से हुई लूट की जानकारी की और फरार हुए बाइक सवार लुटेरों की तलाश में पड़ताल करनी शुरू कर दी. लेकिन देर शाम तक बदमाशों का सुराग नहीं लगा है. पुलिस टीमों ने हाइवे के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं. पुलिस अधिकारियों ने जल्द खुलासे का दावा किया है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार गोपाल जी दादरी में आढ़त के बड़े कारोबारी हैं और उनके यहां अजय पाल सिंह मुनीम के रूप में कार्यरत हैं. अजय पाल सिंह सोमवार को कलेक्शन के लिए हापुड़ आए थे. यहां से उन्होंने दो जगह से जिसमें एक से 50 लाख और दूसरी जगह से 35 लाख रुपए का कैश लिया था. कैश को अजय पाल सिंह अपने पिट्ठू बैग में रखकर बाइक पर सवार होकर गाजियाबाद में नवयुग मार्केट के लिए जा रहे थे. जैसे ही अजय पाल सिंह हापुड़ में पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सरस्वती मेडिकल कॉलेज के पास पहुंचे, तभी एनएच 9 हाईवे पर एक बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने अजय पाल सिंह की बाइक में लात मार कर उन्हें गिरा दिया. जिससे वह घायल हो गए.

इसी दौरान बदमाशों ने तमंचे के बल पर अजय पाल सिंह से 85 लाख रुपयों से भरा बैग छीन लिया और मौके से फरार हो गए. दिनदहाड़े हुई लूट की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही एएसपी विनीत भटनागर तथा थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई.

पुलिस तलाश में जुटी

पुलिस ने कलेक्शन एजेंट अजय पाल सिंह को घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि पूछताछ के दौरान कलेक्शन एजेंट अजय पाल सिंह से 85 लाख रुपयों की लूट की वारदात होना सामने आई है. पुलिस सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नगदी लेकर फरार हुए बाइक सवार लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है. पूछताछ के दौरान और भी तथ्य सामने आए हैं. फिलहाल पुलिस घटना के खुलासे में जुट गई है.