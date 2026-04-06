हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में 45 साल बाद खुला काल भैरव मंदिर, प्रशासन ने हटाया कब्जा

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में करीब 45 साल से जिस प्राचीन काल भैरव मंदिर पर अवैध कब्जा था, योगी सरकार में प्रशासन ने उसे चंद घंटों में न केवल मुक्त कराया, बल्कि वहां लगे 4.5 दशक पुराने कलंक रूपी ताले को भी तोड़ दिया.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'हंटर' एक बार फिर चला है. इस बार निशाना बने हैं वो भूमाफिया, जिन्होंने दशकों से भगवान के घर पर भी ताला जड़ रखा था. हापुड़ के तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर से आई इस खबर ने श्रद्धालुओं के चेहरे पर मुस्कान ला दी है.

45 सालों से बंद पड़े मंदिर के कपाट

हापुड़ जिले का गढ़मुक्तेश्वर जिसका नाम भगवान मुक्तेश्वर महादेव के नाम पर पड़ा. इसी परिसर में स्थित सैकड़ों साल पुराने काल भैरव मंदिर को कुछ रसूखदार भूमाफियाओं ने अपनी जागीर बना लिया था. पिछले 45 सालों से मंदिर के कपाट बंद थे, मूर्तियां विस्थापित थीं और श्रद्धा की जगह वहां अतिक्रमण का कब्जा था.

योगी सरकार की भूमाफिया विरोधी नीति के तहत हापुड़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय जब विकास कार्यों का जायजा लेने निकले, तो उनकी नजर इस ऐतिहासिक अन्याय पर पड़ी. डीएम अभिषेक पांडेय ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर आस्था का बड़ा केंद्र है. निरीक्षण के दौरान यहां मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में अतिक्रमण मिला.

भैरव मंदिर पर लगा हुआ था ताला

पिछले 40-45 सालों से काल भैरव मंदिर पर ताला जड़ा हुआ था और फर्जी तरीके से इसे कब्जे में लेने का प्रयास किया गया था. शासन की प्राथमिकता है कि इस मंदिर नगरी का विकास हो, इसलिए प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए ताला खुलवाया है. अब विधि-विधान से काल भैरव जी की मूर्ति को पुनः स्थापित किया जाएगा.

प्रशासन के इस एक्शन से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है. जिलाधिकारी ने साफ कर दिया है कि केवल कब्जा हटाना ही मकसद नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके को एक भव्य 'टेंपल कॉम्प्लेक्स' के रूप में विकसित किया जाएगा.

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