कुमाऊं पुलिस में बड़ा फेरबदल, 357 सिपाही और 84 उपनिरीक्षक स्थानांतरित

उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में पुलिस विभाग ने बड़े स्तर पर तबादला अभियान चलाते हुए 357 सिपाहियों और 84 उपनिरीक्षकों (एसआई) के ट्रांसफर किए हैं. इस कदम को लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मियों के संतुलित पुनर्विन्यास के रूप में देखा जा रहा है. खासतौर पर मैदान और पर्वतीय क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है.

तबादलों के तहत नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में तैनात 160 सिपाहियों को अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे पर्वतीय जिलों में भेजा गया है. वहीं, इन चारों पहाड़ी जिलों में कार्यरत 197 सिपाहियों को मैदान क्षेत्रों—नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में स्थानांतरित किया गया है. इस तरह दोनों क्षेत्रों के बीच पुलिस बल का संतुलन स्थापित करने की कोशिश की गई है.

पुलिस विभाग ने सिपाहियों को किया इधर से उधर

पुलिस विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अल्मोड़ा से 48, बागेश्वर से 39, चंपावत से 30 और पिथौरागढ़ से 80 सिपाहियों को मैदान क्षेत्रों में भेजा गया है. इसके साथ ही 84 उपनिरीक्षकों का भी इसी तर्ज पर मैदान से पहाड़ और पहाड़ से मैदान में स्थानांतरण किया गया है.

आईजी के निर्देशों पर पूरी की जा रही प्रक्रिया

कुमाऊं रेंज के आईजी रिद्धिम अग्रवाल के निर्देश पर यह पूरी प्रक्रिया तेजी से लागू की जा रही है. उन्होंने सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को तत्काल प्रभाव से संबंधित पुलिसकर्मियों को कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वे अपने नए तैनाती स्थलों पर शीघ्र कार्यभार ग्रहण कर सकें.

कार्य क्षमता में सुधार की उम्मीद

बताया जा रहा है कि लंबे समय से मैदान क्षेत्रों में जमे सिपाहियों और उपनिरीक्षकों को अब पर्वतीय जिलों में भेजा गया है, जबकि पहाड़ों में कार्यरत कर्मियों को मैदान में मौका दिया गया है. इससे जहां कार्यक्षमता में सुधार की उम्मीद है, वहीं पुलिस बल में पारदर्शिता और निष्पक्षता को भी बढ़ावा मिलेगा. इस बड़े स्तर के फेरबदल से कुमाऊं मंडल में पुलिस व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.