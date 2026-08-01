बलरामपुर में पति-पत्नी सहित 4 लोगों की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस
Balrampur Firing News: बलरामपुर में गोली लगने से पति-पत्नी सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, घटना के वक्त घर का सीसीटीवी बंद था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
बलरामपुर में एक ही परिवार के चार लोगों की गोली लगने से मौत हो गई, घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मृतकों में पति-पत्नी दो बच्चे शामिल है. इनमें पति-पत्नी और बेटी के शरीर पर गन शॉट के निशान पाए गए हैं, जबकि मासूम के शरीर पर भी घाव के निशान हैं. घटना की सूचना पर एसपी विकास कुमार सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में शुरू कर दी है.
जानकारी के मुताबिक, यह मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के झौंहना गांव का है. बताया गया कि यहां बजरंगी अपनी पत्नी कोमल और अपनी बेटी श्रद्धा 3 वर्ष और 1 साल का बेटा जयदीप एक ही घर में रहते थे. बताया गया कि, बजरंगी ने अपना घर खेत में बना रखा था जिस कारण उसके 100 मीटर के दायरे में किसी का भी घर नहीं है.
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घटना के वक्त बंद था सीसीटीवी
मृतक बजरंगी के घर में सीसीटीवी भी लगा हुआ था, जो घटना के वक्त बंद था और घटना के बाद जब लोगों की भीड़ उनके घर पर जमा हो गई तो सीसीटीवी चालू था. संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस बड़ी घटना की छानबीन खुद पुलिस अधीक्षक विकास कुमार कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक मृतक बजरंगी ब्याज पर पैसा देने का काम करता था उसी के लेनदेन को लेकर घटना हुई है.
मृतक के भाई ने दी पुलिस को घटना की सूचना
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि, यह घटना शुक्रवार शाम करीब 6:00 से 6:30 के बीच की है. मृतक के घर पर सीसीटीवी लगा है लेकिन 3 बजे से लेकर घटना होने तक सीसीटीवी बंद था. उन्होंने बताया कि मृतक के भाई ने पुलिस को घटना की सूचना दी और तीन अवैध असलहे भी पुलिस को सौंपे हैं. मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि वह असलहे शवों के पास पड़े हुए थे.
एसपी विकास कुमार ने बताया, जिस कमरे में सभी शव मिले हैं, उसके बगल वाले कमरे में भी बक्से पर खून के दाग मिले हैं. शवों के पास से कैंची भी मिली है, जिस पर भी खून के निशान है, उसे भी जांच के दायरे में रखा गया है. मृतक के भाई ने दो मोबाइल भी पुलिस को सौंपे हैं, संभवत वह बजरंगी और उसकी पत्नी के मोबाइल हो सकते हैं. मोबाइल में बजरंगी का एक वीडियो भी है जिसमें वह सुसाइड करने की बात कर रहा है. सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है.
डीआईजी ने लिया घटना का जायजा
एसपी ने बताया कि बजरंगी, उसकी पत्नी कोमल और उसकी बेटी श्रद्धा के शव पर गन शॉट के निशान हैं, जबकि बेटे जयदीप के शरीर पर सिर्फ घाव के निशान थे लेकिन सभी की मौत की असल वजह है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी. मामले की जांच बहुत तत्परता से की जा रही है, जल्द ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा. घटना की जानकारी होने पर देर रात्रि डीआईजी देवीपाटन मंडल अशोक शुक्ला ने मौके पर पहुंच कर घटना स्थल का जायजा लिया.
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