हापुड़: हाईवे पर एक कार दूसरी से टकराई, दंपति पर जानलेवा हमले की कोशिश, दो युवक गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से एक रोडरेज की घटना सामने आई है. गढ़मुक्तेश्वर में दिल्ली-लखनऊ हाईवे एनएच-9 पर एक दंपत्ति की कार दूसरी कार से टकरा गई. इस बीच आधा दर्जन से अधिक युवाओं ने दंपत्ति की कार पर न सिर्फ ईंट-पत्थरों से हमला किया, बल्कि काफी दूर तक कार का पीछा भी किया. कार में सवार दंपत्ति और उनके बच्चे जान बचाने के लिए चीख-पुकार करते हुए दिखाई दिए. घटना का वीडियो भी सामने आया है. इस घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश करनी शुरू कर दी है.

पीड़ित दंपति ने पुलिस को दी तहरीर

पीड़ित दंपति के अनुसार मुरादाबाद निवासी दीक्षा भारद्वाज ने गढ़ कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि वह रविवार (14 दिसंबर) की देर रात अपने पति अक्षय श्रीवास्तव और बच्चों के साथ मुरादाबाद से मेरठ की ओर जा रहीं थीं. तभी दिल्ली-लखनऊ हाईवे एनएच-9 पर गांव अल्लाबख्शपुर के पास स्थित टोल प्लाजा के निकट एक दूसरी कार में सवार कुछ शरारती युवक बार-बार उनकी कार को ओवरटेक कर रहे थे.

इसी दौरान उनकी कार टकरा गई. जिसके बाद सभी युवक अपनी कार से बाहर निकल आए और उन्होंने उनकी कार पर ईंट-पत्थर फेंकते हुए हमला करना शुरू कर दिया. जिससे उनकी कार के शीशे टूट गए. उपद्रवी युवक काफी दूर तक उन पर हमला करने के लिए पीछे भी भागे, लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई.

पुलिस ने गिरफ्तार किए दो आरोपी

घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. हापुड़ एएसपी विनीत भटनागर ने बताया कि दंपत्ति के साथ वाहन टकराने के बाद कुछ युवकों द्वारा हमले की सूचना पुलिस को मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है. साथ ही अन्य युवकों की तलाश की जा रही है.