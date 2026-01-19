हापुड़ में बच्चों को लेकर जा रही स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में आधा दर्जन छात्र घायल

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सोमवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. जहां एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के वक्त बस में स्कूली बच्चे भी सवार थे, जिसके बाद चीख-पुकार मच गई. आवाज सुनकर आसपास रहने वाले लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने बच्चों को बाहर निकालना शुरू कर दिया, इस हादसे में छह बच्चों के मामूली चोटें आईं है.

ये हादसा हापुड़ के देहात थाना क्षेत्र में स्थित गांव वझीलपुर का है, जहां आज सुबह सरस्वती बाल मंदिर स्कूल की बस छात्रों को लेकर स्कूल की ओर जा रही थी. जैसे ही बस देहात थाना क्षेत्र के वझीलपुर गांव की ओर पहुंची, तभी रास्ते में बस अनियंत्रित होकर अचानक सड़क किनारे गढ्ढे में पलट गई. हादसे के बाद बस में सवार स्कूली बच्चों में चीख-पुकार मच गई.

बस पलटने पर मची चीख पुकार

आसपास के लोगों ने जब बच्चों की आवाज़ सुनी तो वो घटनास्थल की ओर दौड़े, जिसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया. कुछ बच्चों को चोटें आईँ थी, जिससे वो दर्द से कराह रहे थे. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और बस में फंसे छात्रों को बाहर निकालना शुरू कर दिया.

ग्रामीणों ने बच्चों को बस से निकाला

सूचना मिलते ही थाना देहात पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. स्कूल प्रशासन को भी हादसे की जानकारी दी गई, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन के लोग भी मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने घायल हुए छह स्कूली छात्रों को उपचार के लिए अस्पताल भेजवा दिया जहां उनका इलाज चल रहा है. ग़नीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं.

घायल में से कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई हैं. ये हादसा कैसे हुआ? क्या बस तय सीमा से ज्यादा तेज गति से चल रही थी? इन तमाम बातों के जांच की जा रही हैं. बस के ड्राइवर से भी पूछताछ की गई हैं. पुलिस जाँच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की बात कर रही है.

