यूपी: हरदोई में अपराधी बेखौफ, डॉक्टर को बेरहमी से पीटा, तमाशबीन बनी रही पुलिस

उत्तर प्रदेश के हरदोई मेडिकल कॉलेज में मरीजों की दलाली का कथित खेल अब खुलकर सामने आ गया है. शुक्रवार (6 मार्च 2026) देर रात कोतवाली देहात क्षेत्र के लखनऊ रोड स्थित श्री श्याम हॉस्पिटल के बाहर जो कुछ हुआ, उसने पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

अस्पताल के संचालक डॉ. विजय पाल को जमकर पीटा गया. हैरानी की बात यह रही कि यह पूरा घटनाक्रम मेडिकल कॉलेज पुलिस सहायता बूथ पर तैनात हेड कांस्टेबल विनोद यादव के सामने होता रहा और गुंडागर्दी का यह खेल काफी देर तक चलता रहा. घटना के कई वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें साफ तौर पर मारपीट और गाली-गलौज दिखाई दे रही है.

उधार के पैसे को लेकर हुआ था विवाद

डॉ. विजयपाल का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में मरीजों को बहला फुसलाकर निजी अस्पतालों में भर्ती कराने की दलाली करने वाला शिवा सिंह उर्फ शिवांजय पहले उनके अस्पताल के लिए काम करता था. करीब एक महीने पहले उन्होंने उसे सवा लाख रुपये उधार दिए थे.

आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर की मारपीट

डॉक्टर विजयपाल के मुताबिक, शुक्रवार रात जब उन्होंने उससे पैसे वापस मांगे तो वह भड़क गया. कुछ ही देर में वह स्कॉर्पियो गाड़ी से अपने साथी शिवा गुप्ता, राजीव समेत 4-5 लोगों के साथ अस्पताल पहुंच गया और गाली-गलौज करने लगा. विरोध करने पर आरोपियों ने डंडों से हमला कर दिया. डॉक्टर ने बदमाशों पर कट्टा दिखाकर धमकाने का भी आरोप लगाया है.

हेड कांस्टेबल के सामने आरोपियों ने पीटा

इस दौरान अस्पताल के कर्मचारियों और मरीजों के तीमारदारों ने जब घटना का वीडियो बनाना शुरू किया तो आरोपियों ने उनके साथ भी धक्का-मुक्की और मारपीट की. आरोप है कि जब आरोपीगण डॉक्टर को पीट रहे थे तब हेड कांस्टेबल विनोद यादव मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने न तो बीच-बचाव की कोशिश की और न ही थाने को सूचित किया.

पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

हालांकि, स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आरोपी शिवा सिंह पहले भी कई बार मारपीट और दबंगई की घटनाओं में शामिल रहा है, जिसके कई बार वीडियो भी वायरल हो चुके हैं. इसके बाद भी पुलिस-प्रशासन आरोपी पर कार्रवाई नहीं कर रहा है.