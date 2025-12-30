'सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में मत पड़ो', केशव प्रसाद मौर्य ने डीएम मनीष वर्मा को लगाई फटकार

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में होने वाले माघ मेले की तैयारियों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, इस दौरान उन्होंने डीएम प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा को फटकार लगाई. मौर्य ने डीएम को नसीहत देते हुए कहा कि सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में न पड़ो. ये बात सुनकर वहां मौजूद लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे.

दरअसल हाल ही प्रयागराज डीएम मनीष कुमार वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के शिविर में चूल्हे पर रोटी बनाते हुए दिख रहे थे, जिसके बाद इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गईं थी, इस वीडियो की गूंज राजधानी लखनऊ तक पहुंची थी. माना जा रहा कि इसी वजह से केशव मौर्य को डीएम के पेंच कसने पड़े.

केशव मौर्य ने की डीएम को नसीहत

इन तमाम बातों के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अचानक माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने संगम घाट पर पहुंच गए, जहां उन्होंने मेले में आने वाले लोगों के रहने, खाने-पीने, साफ़-सफाई, चिकित्सा और यातायात समेत तमाम बातों की जानकारी ली, इस दौरान वो कुछ कामों से नाराज दिखे, जिसके बाद उन्होंने डीएम को फटकार लगा दी.

'सतुआ बाबा की रोटी बनाना छोड़ो..'

केशव मौर्य ने डीएम मनीष वर्मा को नसीहत देते हुए कहा कि सतुआ बाबा के शिविर में रोटी बनाना छोड़िए.. बल्कि उन साधु संतों की ओर भी ध्यान दीजिए जिन्हें अब तक मेले में जमीन और सुविधा नहीं मिली है. उपमुख्यमंत्री ने जैसे ही ये बात कही तो आस-पास मौजूद लोगों ने हंसी के ठहाके लगा दिए. हालांकि इसके बाद वो ख़ुद भी मुस्कुराते हुए नजर आए.

केशव प्रसाद मौर्य के जाने के बाद डीएम मनीष वर्मा काम पर लग गए तो उपमुख्यमंत्री ने जो-जो बातें कही थीं उनकी जानकारी ली. यहीं नहीं वो अन्य अधिकारियों के साथ संगम नोज पर भी गए और तमाम सुविधाओं का निरीक्षण किया और वहां मौजूद साधु संतों से बात की और उनकी समस्याओं पर काम करने के निर्देश भी दिए.

लखनऊ में 100 से ज्यादा भेड़ों की रहस्यमयी मौत, राष्ट्र प्रेरणा स्थल के पास फेंका खाना खाया था, सीएम ने दिए जांच के आदेश