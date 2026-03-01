हल्द्वानी: टांडा जंगल में हाथी से टकराई बाइक, फेरी लगाने वाले दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडHaldwani News: टांडा जंगल में हाथी से टकराई बाइक, फेरी लगाने वाले दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

Haldwani News: टांडा जंगल में हाथी से टकराई बाइक, फेरी लगाने वाले दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

Haldwani News in Hindi: हल्द्वानी के टांडा जंगल में दर्दनाक हादसा: हाथी से टकराई मोपेड, शाहजहांपुर निवासी दो सगे भाइयों शकील और जाफर की मौत. हाथी कॉरिडोर में अचानक सामने आए गजराज से टकराकर हुआ हादसा.

By : दानिश खान | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 01 Mar 2026 05:12 PM (IST)
Preferred Sources

हल्द्वानी: उत्तराखंड के हल्द्वानी-रुद्रपुर मार्ग पर स्थित टांडा जंगल में शनिवार शाम एक हृदयविदारक हादसा सामने आया. हाथी कॉरिडोर से गुजरते समय दो सगे भाइयों की मोपेड अचानक सामने आए हाथी से टकरा गई. इस भीषण दुर्घटना में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया.

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मूल रूप से शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) के कटरा निवासी 26 वर्षीय शकील और 28 वर्षीय जाफर वर्तमान में हल्द्वानी के बनभूलपुरा (गफूर बस्ती) में रह रहे थे. दोनों भाई शनिवार (28 फरवरी) शाम काम के सिलसिले में हल्द्वानी से रुद्रपुर की ओर जा रहे थे. जैसे ही वे बेलबाबा क्षेत्र से आगे टांडा रोड स्थित हाथी कॉरिडोर में पहुंचे, अंधेरे के बीच अचानक एक विशालकाय हाथी उनके सामने आ गया. अचानक हुए इस घटनाक्रम से चालक शकील नियंत्रण खो बैठा और मोपेड सीधे हाथी से टकराकर सड़क पर गिर गई.

एक की मौके पर मौत, दूसरे ने रास्ते में तोड़ा दम

हादसे के दौरान शकील का सिर सड़क से टकराने के कारण उसे गंभीर चोट आई और उसकी मौके पर ही जान चली गई. पीछे बैठे जाफर को भी गंभीर हालत में राहगीरों की मदद से पुलिस ने सुशीला तिवारी अस्पताल पहुँचाया. वहां चिकित्सकों ने शकील को मृत घोषित कर दिया और जाफर की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया. दुर्भाग्यवश, बरेली ले जाते समय रास्ते में जाफर ने भी दम तोड़ दिया.

फेरी लगाकर पाल रहे थे परिवार, क्षेत्र में शोक

परिजनों ने बताया कि दोनों भाई हल्द्वानी में रहकर आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कपड़ों की फेरी लगाकर अपना गुजारा करते थे. रविवार को पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शवों को उनके पैतृक निवास शाहजहांपुर ले जाने की तैयारी की जा रही है. इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

हाथी कॉरिडोर में पहले भी हो चुके हैं हादसे

टांडा जंगल का यह हिस्सा वन्यजीवों, विशेषकर हाथियों की आवाजाही के लिए जाना जाता है. स्थानीय निवासियों और राहगीरों ने प्रशासन से मांग की है कि इस कॉरिडोर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और चेतावनी संकेतों के साथ-साथ रात के समय प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.

और पढ़ें
Published at : 01 Mar 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Accident News Haldwani News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Israel Iran War: ईरान में फंसे रुड़की के 50 से ज्यादा लोग, पढ़ाई और नौकरी के लिए गए थे युवा, परिजनों में चिंता
ईरान में फंसे रुड़की के 50 से ज्यादा लोग, पढ़ाई और नौकरी के लिए गए थे युवा, परिजनों में चिंता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Haldwani News: टांडा जंगल में हाथी से टकराई बाइक, फेरी लगाने वाले दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत
हल्द्वानी: टांडा जंगल में हाथी से टकराई बाइक, फेरी लगाने वाले दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chardham Yatra: चारधाम यात्रा के लिए 6 मार्च से शुरू होगा ऑनलाइन रिजस्ट्रेशन, इस बार नहीं लगेगा कोई शुल्क
चारधाम यात्रा के लिए 6 मार्च से शुरू होगा ऑनलाइन रिजस्ट्रेशन, इस बार नहीं लगेगा कोई शुल्क
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Uttarakhand News: पिछले 20–25 साल से अजेय सीटों पर BJP की नजर, जीत की हैट्रिक के लिए बनाई नई रणनीति
पिछले 20–25 साल से अजेय सीटों पर बीजेपी की नजर, जीत की हैट्रिक के लिए बनाई नई रणनीति
Advertisement

वीडियोज

War Tension का असर: Gold-Silver बनेंगे Superhit Investment?| Paisa Live
Bollywood News: कंगना रनौत की पर्सनल लाइफ पर फिर उठे सवाल
Tum se Tum Tak:😮Aryavardhan की नई चाल, खेल-खेल में ससुर जी का दिल जीतने की तैयारी (01-03-2026)
US-Israel Iran War: 27 अमेरिकी ठिकाने तबाह होने पर ईरान पर भड़के Donlad Trump!| Khamenai | Netnyahu
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कैसे लीक हुई खामेनेई की लोकेशन? US-इजरायल ने टाइमिंग से पहले ही ईरान पर क्यों किया अटैक? जानें प्लानिंग की इनसाइड स्टोरी
कैसे लीक हुई खामेनेई की लोकेशन? US-इजरायल ने टाइमिंग से पहले ही ईरान पर क्यों किया अटैक?
दिल्ली NCR
Delhi News: खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
खामेनेई की मौत पर दिल्ली में प्रदर्शन, जामिया नगर इलाके में इजरायल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी
क्रिकेट
IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के जीत से ज्यादा हारने के चांस, वजह जान सिर पकड़ लेंगे आप
वेस्टइंडीज के खिलाफ टीम इंडिया के जीत से ज्यादा हारने के चांस, वजह जान सिर पकड़ लेंगे आप
बॉलीवुड
425 करोड़ नहीं! इतने बजट में बन रही है रणवीर-आलिया की ‘लव एंड वॉर’, जानें असली आंकड़ा
425 करोड़ नहीं! इतने बजट में बन रही है रणवीर-आलिया की ‘लव एंड वॉर’, जानें असली आंकड़ा
विश्व
US Israel Iran War: 'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
'हम ऐसा हमला करेंगे कि...', खामेनेई की मौत के बाद भी नहीं रुक रहे ट्रंप, ईरान को फिर धमकाया
विश्व
'शहरों पर बमबारी, नागरिकों की हत्या...', ममदानी ने ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर क्या कहा?
'शहरों पर बमबारी, नागरिकों की हत्या...', ममदानी ने ईरान पर अमेरिकी हमलों को लेकर क्या कहा?
ट्रेंडिंग
जब ईरान में गूंजी थी ब्राह्मण कवि की आवाज, खामेनेई के सामने हजरत अली की शान में पढ़ी थी मनकबत, रोने लगे थे लोग, वीडियो वायरल
जब ईरान में गूंजी थी ब्राह्मण कवि की आवाज, खामेनेई के सामने हजरत अली की शान में पढ़ी थी मनकबत, रोने लगे थे लोग, वीडियो वायरल
क्रिकेट
कितने बजे शुरू होगा भारत और वेस्टइंडीज का मैच? जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कितने बजे शुरू होगा IND vs WI मैच? जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget