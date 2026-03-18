हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Holiday News: मार्च के आखिरी दिनों में स्कूल-बैंक की भरमार छुट्टियां, जानें कब-कब रहेंगे बंद

UP Holiday News: मार्च के आखिरी दिनों में स्कूल-बैंक की भरमार छुट्टियां, जानें कब-कब रहेंगे बंद

Public Holiday in UP: मार्च के महीने में 19 मार्च को गुड़ी पड़वा के अवसर पर यूपी में बैंक पूरी तरह बंद रहेंगे. 20 और 21 मार्च को अलविदा और ईद की छुट्टी की वजह से बैंकों के बंद रहने की संभावना है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 18 Mar 2026 01:58 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी में मार्च के महीने में स्कूल और बैंक की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं. महीने के आखिरी 13 दिनों में बैंक और स्कूलों में 7 दिन की छुट्टी रहेगी. वहीं स्कूलों की बात करें तो इसी में रमजान का पवित्र महीना अब खत्म होने वाला है. इसके तुरंत बाद दुनियाभर में ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जाएगा. इसके अलावा मार्च में गुड़ी पड़वा, उगादी, हिंदू नववर्ष, नवरात्रि का पहला दिन जैसे त्योहार की भरमार आने वाली है. 

मार्च के महीने में 19 मार्च को गुड़ी पड़वा के अवसर पर यूपी में बैंक पूरी तरह बंद रहेंगे. 20 और 21 मार्च को अलविदा और ईद की छुट्टी की वजह से बैंकों के बंद रहने की संभावना है. हलांकि ईद की तारीख में चांद दिखने के साथ फेरबदल हो सकता है. अगर 21 में ईद मनाई जाएगी तो 20 तारीख को अलविदा जुमा होगा और 21 मार्च को ईद-उल-फितर मनाई जाएगी. 

ईद के बाद कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और बैंक

ईद के त्योहार के बाद 22 मार्च को रविवार होने की वजह से स्कूल और बैंक बंद रहेंगे. 27 मार्च को राम नवमी की वजह से बैंक बंद रहने वाले हैं. वहीं 28 मार्च को महीना के चौथे शनिवार की वजह से बैंक बंद रहने वाले हैं फिर 29 मार्च को रविवार का साप्ताहिक अवकाश होने की वजह से और 31 मार्च को महावीर जयंती के मौके पर बैंक और स्कूल बंद रहेंगे. 

छुट्टी के दिन काम करेंगी ऑनलाइन सेवाएं

मार्च के महीने में इतनी छुट्टी होने की वजह से लोगों को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. हलांकि बैंक की शाखाएं बंद रहने के साथ ऑनलाइन सेवाएं पूरी तरह चालू रहती हैं. लोग छुट्टी वाले दिन डिजिटल माध्यम से सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. वहीं यूपीआई के माध्यम से लोग आसानी से लेन-देन कर सकते हैं. 

प्वाइंटर्स में समझें छुट्टियों का कार्यक्रम

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 18 Mar 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
EID UP NEWS Up Holiday
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Holiday News: मार्च के आखिरी दिनों में स्कूल-बैंक की भरमार छुट्टियां, जानें कब-कब रहेंगे बंद
मार्च के आखिरी दिनों में स्कूल-बैंक की भरमार छुट्टियां, जानें कब-कब रहेंगे बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फर्रुखाबाद: पूर्व सपा विधायक विजय सिंह के आवास पर ब्लास्ट! बेटे सिक्की-विक्की अस्पताल में
फर्रुखाबाद: पूर्व सपा विधायक विजय सिंह के आवास पर ब्लास्ट! बेटे सिक्की-विक्की अस्पताल में
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Jhansi News: जेल में कैदी की संदिग्ध मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम, परिजनों ने उठाए सवाल
झांसी: जेल में कैदी की संदिग्ध मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम, परिजनों ने उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: 'खाना घर में बैठ कर खाओ', गंगा के बीच इफ्तार पार्टी मामले पर मंत्री ओपी राजभर का बयान
'खाना घर में बैठ कर खाओ', गंगा के बीच इफ्तार पार्टी मामले पर मंत्री ओपी राजभर का बयान
Advertisement

वीडियोज

Iran- Israel War: जंग का 18वां दिन... युद्ध की आग।में जल रही है दुनिया | World War 3 | Israel
West Bengal Election 2026: Suvendu Adhikari के खिलाफ..Mamata Banerjee का 'पबित्रा' दांव! | Breaking
Chitra Tripathi: युद्ध से बढ़ेगा महंगाई का महासंकट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Israe Iran War
Pakistan Attack on Kabul: काबुल दहला, अब इस्लामाबाद की बारी? मुनीर को सीधी चुनौती | Taliban
Iran-Israel-US War: महायुद्ध के 18 दिन हमले और तबाही 'अंतहीन' | Trump | World War 3 | Abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel-Iran War Live: UAE से कच्चा तेल लेकर भारत पहुंचा 'जग लाडकी' जहाज, ईरान में सूली चढ़ा मोसाद का जासूस
LIVE: UAE से कच्चा तेल लेकर भारत पहुंचा 'जग लाडकी' जहाज, ईरान में सूली चढ़ा मोसाद का जासूस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
साध्वी निरंजन ज्योति को केंद्र सरकार में मिली बड़ी जिम्मेदारी, अब संभालेंगी ये पद
साध्वी निरंजन ज्योति को केंद्र सरकार में मिली बड़ी जिम्मेदारी, अब संभालेंगी ये पद
इंडिया
I-PAC रेड में ममता बनर्जी की दखलअंदाजी पर बंगाल के वकील और ED में हो गई तगड़ी बहस, SG मेहता बोले- तो आप खुद कैसे...
I-PAC रेड में ममता बनर्जी की दखलअंदाजी पर बंगाल के वकील और ED में हो गई तगड़ी बहस, SG मेहता बोले- तो आप खुद कैसे...
क्रिकेट
कुलदीप के रिसेप्शन में छाया क्रिकेटर्स का जलवा, जानिए कौन-कौन पहुंचा
कुलदीप के रिसेप्शन में छाया क्रिकेटर्स का जलवा, जानिए कौन-कौन पहुंचा
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Advance Booking Day 1: 'धुरंधर 2' ने एडवांस बुकिंग में काट दिया बवाल, तोड़ा 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड, रिलीज के पहले कर डाली बंपर कमाई
'धुरंधर 2' ने एडवांस बुकिंग में काट दिया बवाल, तोड़ा 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड
विश्व
Iran Nuclear Plant: ईरान के न्यू्क्लियर पावर प्लांट पर मिसाइल से हमला! मचा हड़कंप, जानें क्या हालात
ईरान के न्यू्क्लियर पावर प्लांट पर मिसाइल से हमला! मचा हड़कंप, जानें क्या हालात
ट्रेंडिंग
औरतों के दुश्मन हैं मोदी जी! सिलेंडर क्राइसेस से परेशान हुईं महिलाएं, अजब-गजब मीम्स वायरल
औरतों के दुश्मन हैं मोदी जी! सिलेंडर क्राइसेस से परेशान हुईं महिलाएं, अजब-गजब मीम्स वायरल
फूड
How To Identify Sweet Anjeer: अंजीर खरीदते वक्त क्या है उन्हें पहचानने का तरीका, जिससे भूलकर भी न हो गलती?
How To Identify Sweet Anjeer: अंजीर खरीदते वक्त क्या है उन्हें पहचानने का तरीका, जिससे भूलकर भी न हो गलती?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget