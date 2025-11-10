गुजरात में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी आजाद ने मदरसे से की है पढ़ाई, भाई और पिता ने बताया सबकुछ
UP News: एटीएस के द्वारा पकड़े गए आजाद के पिता सुलेमान का कहना है कि उनका बेटा तो मेहनत-मजदूरी भी करता है और बुढ़ाना के एक मदरसे में कारियत (किरात) की पढ़ाई भी कर रहा है
गुजरात के अहमदाबाद में एटीएस द्वारा पकड़े गए तीन संदिग्ध आतंकियों में एक एक आरोपी आजाद शामली जिले के कस्बा झिंझाना के मोहल्ला शेखा मैदान का मूल निवासी है. इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और खुफिया एजेंसी जांच पड़ताल में जुट गई है. गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएम) ने रविवार को अहमदाबाद में तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया. एटीएस ने तीनों को हथियार सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया गया.
एटीएस के द्वारा पकड़े गए आजाद के भाई शहजाद ने बताया कि उनका भाई तो मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना के एक मदरसे में पड़ता है. अभी 3 दिन पूर्व ही वह बुढ़ाना गया था और वहां उसकी लड़की(आजाद की भतीजी) भी रहती है, उसे भी घर लाने की कह कर गया था. आज दोपहर बाद उनके पास गुजरात एटीएस से फोन आया कि तुम्हारा भाई हमने पकड़ा है, जब मैं उनसे कहा कि मेरी बात करा दो तो बोले कि दो से तीन घंटे बाद बात करेंगे. तब से अब तक आजाद से व एटीएस की टीम से कोई संपर्क नहीं हो पाया है. शहजाद ने बताया कि उसके भाई के विरुद्ध यहां कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है.
एटीएस के द्वारा पकड़े गए आजाद के पिता सुलेमान का कहना है कि उनका बेटा तो मेहनत-मजदूरी भी करता है और बुढ़ाना के एक मदरसे में कारियत (किरात) की पढ़ाई भी कर रहा है. 6 या 7 तारीख को वह घर से गया था और यह कह कर गया था कि वहां पर उसकी भतीजी जो उसके बड़े भाई की लड़की है उसको भी लेकर आएगा, वह वापस नहीं आया. वह कपड़े सिलाई व मिस्त्री का काम भी करता है, साथ ही साथ पढ़ाई भी करता है. उसको गुजरात पुलिस ने कैसे गिरफ्तार कर लिया, यह उनकी जानकारी में नहीं है. वह तो बुढ़ाना मदरसे से बृहस्पतिवार को आता था और शनिवार को चला जाता था.
