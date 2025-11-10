हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगुजरात में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी आजाद ने मदरसे से की है पढ़ाई, भाई और पिता ने बताया सबकुछ

गुजरात में पकड़े गए संदिग्ध आतंकी आजाद ने मदरसे से की है पढ़ाई, भाई और पिता ने बताया सबकुछ

UP News: एटीएस के द्वारा पकड़े गए आजाद के पिता सुलेमान का कहना है कि उनका बेटा तो मेहनत-मजदूरी भी करता है और बुढ़ाना के एक मदरसे में कारियत (किरात) की पढ़ाई भी कर रहा है

By : विवेक राय | Updated at : 10 Nov 2025 03:20 PM (IST)
Preferred Sources

गुजरात के अहमदाबाद में एटीएस द्वारा पकड़े गए तीन संदिग्ध आतंकियों में एक  एक आरोपी आजाद शामली जिले के कस्बा झिंझाना के मोहल्ला शेखा मैदान का मूल निवासी है. इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और खुफिया एजेंसी जांच पड़ताल में जुट गई है. गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएम) ने रविवार को अहमदाबाद में तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया. एटीएस ने तीनों को हथियार सप्लाई करते हुए गिरफ्तार किया गया.

एटीएस के द्वारा पकड़े गए आजाद के भाई शहजाद ने बताया कि उनका भाई तो मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना के एक मदरसे में पड़ता है. अभी 3 दिन पूर्व ही वह बुढ़ाना गया था और वहां उसकी लड़की(आजाद की भतीजी) भी रहती है, उसे भी घर लाने की कह कर गया था. आज दोपहर बाद उनके पास गुजरात एटीएस से फोन आया कि तुम्हारा भाई हमने पकड़ा है, जब मैं उनसे कहा कि मेरी बात करा दो तो बोले कि दो से तीन घंटे बाद बात करेंगे. तब से अब तक आजाद से व एटीएस की टीम से कोई संपर्क नहीं हो पाया है. शहजाद ने बताया कि उसके भाई के विरुद्ध यहां कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है.

एटीएस के द्वारा पकड़े गए आजाद के पिता सुलेमान का कहना है कि उनका बेटा तो मेहनत-मजदूरी भी करता है और बुढ़ाना के एक मदरसे में कारियत (किरात) की पढ़ाई भी कर रहा है. 6 या 7 तारीख को वह घर से गया था और यह कह कर गया था कि वहां पर उसकी भतीजी जो उसके बड़े भाई की लड़की है उसको भी लेकर आएगा, वह वापस नहीं आया. वह कपड़े सिलाई व मिस्त्री का काम भी करता है, साथ ही साथ पढ़ाई भी करता है. उसको गुजरात पुलिस ने कैसे गिरफ्तार कर लिया, यह उनकी जानकारी में नहीं है. वह तो बुढ़ाना मदरसे से बृहस्पतिवार को आता था और शनिवार को चला जाता था.

Published at : 10 Nov 2025 03:20 PM (IST)
Tags :
Gujarat ATS UP NEWS TERRORIST
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
बिहार
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
ओटीटी
Dude OTT Release: 'ड्यूड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे प्रदीप रंगानाथन की ये हिट फिल्म
'ड्यूड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
Advertisement

वीडियोज

नौकरी बदलने पर Automatically Transfer होगा EPF,मिलेंगे कई फायदे | Paisa Live
Faridabad Terrorist: आतंकियों के टारगेट पर थे ये तीन बड़े शहर, जिनमें Delhi भी थी शामिल | Terror
Faridabad Terrorist: आतंकी साजिश का पर्दाफाश... बंदूकों समेत 360 किलो विस्फोटक बरामद
Faridabad Terrorist: डॉक्टर बनकर छिपा था आतंकी, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार | Terror
Bihar Election: महागठबंधन Vs Nitish, दूसरे फेज में कड़ी टक्कर तय | Tejashwi | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
बिहार
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
ओटीटी
Dude OTT Release: 'ड्यूड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे प्रदीप रंगानाथन की ये हिट फिल्म
'ड्यूड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
स्पोर्ट्स
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
यूटिलिटी
घर में रखी चांदी पर कैसे मिलता है लोन? RBI का यह नियम जान लेंगे तो मुसीबत में नहीं होगी दिक्कत
घर में रखी चांदी पर कैसे मिलता है लोन? RBI का यह नियम जान लेंगे तो मुसीबत में नहीं होगी दिक्कत
ट्रेंडिंग
Video: ट्रायल रूम में एक साथ पहनी 4 जींस, पकड़े जाने पर लड़की की हुई धुनाई, देखें वीडियो
Video: ट्रायल रूम में एक साथ पहनी 4 जींस, पकड़े जाने पर लड़की की हुई धुनाई, देखें वीडियो
हेल्थ
Heart health and salt connection: हाई ब्लड प्रेशर से परेशान? खाने में नमक की इतनी कटौती कर देंगे तो हेल्दी रहेगा हार्ट
हाई ब्लड प्रेशर से परेशान? खाने में नमक की इतनी कटौती कर देंगे तो हेल्दी रहेगा हार्ट
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
Embed widget