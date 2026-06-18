10 साल पहले लव मैरिज, अब कमरे में पड़ा मिला महिला का शव और पति फरार, ग्रेटर नोएडा में सनसनी

ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र से एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आने से हड़कंप मच गया, घटना की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. वहीं, इस घटना के बाद से मृतका का पति फरार है. पुलिस को आशंका है कि पति ने अपनी पत्नी की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया. पुलिस कई अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखकर घटना की जांच कर रही है.

पुलिस के अनुसार, दादरी कोतवाली क्षेत्र के जारचा रोड स्थित एक मकान में बुधवार को एक महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है. घटना के बाद से उसका पति भी गायब है. दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और 10 साल पहले घर से भागकर प्रेम विवाह किया था. पुलिस अभी मृतका के पति की तलाश कर रही है.

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दस साल पहले की थी लव मैरिज

पुलिस के अनुसार, चिटहेरा गांव निवासी मोहित ने साल 2016 में अपने ही गांव की कविता से प्रेम विवाह किया था. शादी से पहले दोनों के बीच लंबे समय तक प्रेम प्रसंग चला था. दोनों अलग जाति से ताल्लुक रखते है. जिसकी वजह से दोनों के परिवार वालों को शादी से ऐतराज था. प्रेम के चलते दोनों ने घर से भागकर शादी की थी. साथ ही परिवार के डर की वजह से कई सालों तक दोनों बाहर रहे. इस बीच दोनों के दो बच्चे हो गए. समय गुजरने के बाद परिजनों के व्यवहार में बदलाव आ गया.

कमरे में पड़ी मिली थी लाश

पुलिस ने बताया कि मोहित अपने परिवार समेत जारचा रोड पर मकान में रहने लगा. डायल-112 के जरिए सूचना मिली थी कि कविता का शव कमरे में पड़ा हुआ है. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. उधर, घटना की सूचना मिलने पर आस—पास के लोगों की मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई. फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए है. घटना के समय मोहित और उनकी एक बेटी नहीं मिली है.

गला घोंटकर हत्या की बात आई सामने

ग्रेटर नोएडा जोन के एडीसीपी संतोष कुमार ने बताया कि डायल-112 के जरिए सूचना मिली थी कि महिला का शव घर में पड़ा हुआ है और वहां एक बच्ची मौजूद है. अभी तक की जांच में सामने आया है कि कविता की हत्या गला घोटकर की गई है. हत्या की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो सकेगी. दादरी एसपी प्रशाली गंगवार ने बताया कि पड़ोसियों से पूछताछ में सामने आया है कि शराब पीकर दोनों में अक्सर विवाद होता था.

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