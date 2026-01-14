ग्रेटर नोएडा, दादरी के विश्वेश्वरैया कॉलेज की एक बी-फार्मा छात्रा ने टीचर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप है कि छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई और पुलिस से शिकायत करने पर प्रधानाचार्य ने प्रयोगात्मक परीक्षा में फेल करने की धमकी दी. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पीड़िता ने न्याय न मिलने पर आत्महत्या करने की धमकी दी थी.

वीडियो सामने आने पर सपा छात्र सभा के नेतृत्व में छात्रों ने कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया. मामला तूल पकड़ता देख दादरी कोतवाली पुलिस ने प्रधानाचार्य को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया.

सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष मोहित नागर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र कॉलेज के गेट पर धरना पर बैठ गए. आरोपी टीचरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा किया और प्रधानाचार्य एवं टीचर की गिरफ्तारी की मांग की.

वायरल वीडियो में क्या है

वायरल वीडियो में सामने आया है कि छात्रा बी-फार्मा फोर्थ ईयर की पढ़ाई कर रही है. छात्रा ने सोशल मीडिया पर वायरल की वीडियो में आरोप लगाया है कि प्रयोगात्मक परीक्षा के दौरान टीचर ने उसे बैडटच किया और धक्का देकर गिरा दिया. बचाव में आए साथी को भी बुरी तरह पीटने का आरोप छात्रा ने टीचर पर लगाया है.

इसकी शिकायत लेकर वह प्रधानाचार्य के पास गई तो उन्हें करियर बर्बाद करने की धमकी दी गई. पीड़िता के मुताबिक, टीचर सभी लड़कियों पर गंदी नजर रखता है.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

इस मामले में पुलिस ने ललित राणा और प्रदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने पूछताछ के लिए प्रधानाचार्य को हिरासत में ले लिया है. यह मामला शैक्षणिक संस्थानों में महिला छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है. छात्रा द्वारा आत्महत्या की धमकी देना स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.