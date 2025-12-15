ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसका सीधा असर यमुना एक्सप्रेसवे पर देखने को मिल रहा है. वहीं, नोएडा ट्रैफिक पुलिस घने कोहरे में सुरक्षा को देखते हुए ग्रेटर नोएडा के जीरो पॉइंट से यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों को कन्वॉय यानी काफिले के रूप में निकाल रहा है.

जीरो पॉइंट पर पुलिस और ट्रैफिक विभाग की टीमें मौजूद हैं और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. ट्रैफिक पुलिस द्वारा माइक के जरिए लगातार अनाउंसमेंट कर वाहन चालकों को सतर्क किया जा रहा है. जानकारी के अनुसार एक बार में 10 से 15 वाहनों के काफिले को जीरो पॉइंट से यमुना एक्सप्रेसवे की ओर रवाना किया जा रहा है. ताकि जीरो विजिबिलिटी की स्थिति में किसी भी तरह के हादसे को रोका जा सके.

सड़क हादसों पर लगेगी लगाम

बता दें कि पिछले तीन दिनों से नोएडा ग्रेटर नोएडा में लगातार घना कोहरा देखने की मिल रहा है. वहीं लगातार दो दिन कोहरे की वजह से ग्रेटर नोएडा में सड़क हादसों देखने को मिले, ऐसे में जीरो विजिबिलिटी की वजह से कोई बड़ा हादसा न हो इसके लिए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं. आज से यमुना एक्सप्रेसवे के साथ-साथ नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और एलिवेटेड रोड पर भी स्पीड लिमिट कम कर दी गई है.

घने कोहरे की वजह से कॉन्वे में निकाली जा रही गाड़ियां

यह नई स्पीड लिमिट अगले दो महीनों यानी 15 फरवरी तक लागू रहेगी. प्रशासन का कहना है कि फिलहाल काफिले के रूप में गाड़ियों को इसलिए निकाला जा रहा है ताकि घने कोहरे और जीरो विजिबिलिटी के वजह किसी बड़े हादसे की आशंका को पूरी तरह से टाला जा सके और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. आपको बता दें कि कोहरे की वजह से हो रहे हादसों पर रोक लगाने के लिए ये खास प्लान पुलिस ने तैयार किया है.

आजम खान पर टूटा दुखों का पहाड़, भाभी का इंतकाल, बेटे समेत 4 घंटे के लिए आएंगे जेल से बाहर?