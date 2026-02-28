ग्रेटर नोएडा: थार ड्राइवर ने डीजल भरवाकर नहीं दिए पैसे, 10 किमी तक घसीटी बाइक, आरोपी गिरफ्तार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGreater Noida News: थार ड्राइवर ने डीजल भरवाकर नहीं दिए पैसे, 10 किमी तक घसीटी बाइक, आरोपी गिरफ्तार

Greater Noida News: थार ड्राइवर ने डीजल भरवाकर नहीं दिए पैसे, 10 किमी तक घसीटी बाइक, आरोपी गिरफ्तार

Noida News In Hindi: पुलिस ने आरोपी को लुहारली टोल प्लाजा पर घेरकर  गिरफ्तार कर लिया और थार कार को भी कब्जे में लिया है. घटना के बाद पेट्रोल पंप संचालकों ने नाराजगी जताई है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 28 Feb 2026 08:55 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां काले रंग की थार चालक ने पहले टैंक फुल कराया और फिर बिना पैसे दिए ही भाग खड़ा हुआ. जिसे रोकने की कोशिश करने पर थार ने सेल्समैन को कुचलने का प्रयास किया. किसी तरह थार में बाइक फंस गई और वह उसे करीब दस किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया. घटना में सेल्समैन गंभीर रुप से घायल हो गया. घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बादलपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने आरोपी को लुहारली टोल प्लाजा पर घेरकर  गिरफ्तार कर लिया और थार कार को भी कब्जे में लिया है. घटना के बाद पेट्रोल पंप संचालकों ने नाराजगी जताई है. उधर अभी सेल्समैन की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही  है. इस घटना के एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, एनटीपीसी कट के पास स्थित पेट्रोल पंप पर एक बिना नंबर की थार कार चालक ने उसमें डीजल डलवाया था. टैंक फुल होने पर वह 4100 रुपये दिए बिना ही भाग खड़ा हुआ. दादरी बाइपास की तरफ भागता देख पेट्रोल पंप पर मौजूद सेल्समैन कुलदीप शर्मा ने बाइक से उसका पीछा करना शुरू कर दिया. उसने चिटहेरा गांव के पास बाइपास पर उसे रोकने का प्रयास किया. उसी दौरान कार ने सेल्समैन की बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर लगने के बाद कुलदीप दूर जा गिरा, जबकि उसकी बाइक थार कार में फंस गई और वह करीब दस किलोमीटर तक कोट नहर तक उसे घसीटते हुए ले गया.

घेराबंदी कर कार ड्राईवर को पकड़ा

सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गयी और घेराबंदी शुरू की. लुहारली टोल प्लाजा पर पुलिस ने चालक को रोक लिया. कार चालक सिकंदराबाद के जोली गांव निवासी हर्ष पुत्र मनोज मवई को गिरफ्तार कर लिया है.

और पढ़ें
Published at : 28 Feb 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
UP NEWS NOIDA NEWS Thar Car
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida News: थार ड्राइवर ने डीजल भरवाकर नहीं दिए पैसे, 10 किमी तक घसीटी बाइक, आरोपी गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा: थार ड्राइवर ने डीजल भरवाकर नहीं दिए पैसे, 10 किमी तक घसीटी बाइक, आरोपी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Santkabir Nagar News: संतकबीर नगर में दर्दनाक सड़क हादसा, शादी समारोह से लौट रही कार पलटी, 3 युवकों की मौके पर मौत
संतकबीर नगर में दर्दनाक सड़क हादसा, शादी समारोह से लौट रही कार पलटी, 3 युवकों की मौके पर मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सुनेत्रा पवार को 25 हजार करोड़ स्कैम मामले में मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने स्वीकार की क्लोजर रिपोर्ट
सुनेत्रा पवार को 25 हजार करोड़ स्कैम मामले में मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने स्वीकार की क्लोजर रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: क्रिकेटर रिंकू सिंह ने दी पिता को अंतिम विदाई, पूर्व कोच बोले- पिता के त्याग और संघर्ष...
अलीगढ़: क्रिकेटर रिंकू सिंह ने दी पिता को अंतिम विदाई, पूर्व कोच बोले- पिता के त्याग और संघर्ष...
Advertisement

वीडियोज

Rahul Gandhi आज पंजाब दौरे पर, बरनाला में मनरेगा बचाओ, किसान बचाओ करेंगे महारैली | Punjab
Rahul Gandhi आज पंजाब दौरे पर, बरनाला में मनरेगा बचाओ, किसान बचाओ करेंगे महारैली | Punjab | Breaking
Noida Breaking: 50 हजार का इनामी बदमाश Pawan उर्फ कल्लू हुआ ढेर | UP | ABP News
Maharashtra Fire Breaking: भिवंडी में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, सारा सामान जलकर खाक | Breaking |
Devendra Fadnavis Full Interview: किस बात पर बीच डिबेट गुस्साए फडणवीस ? । Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टैरिफ जीरो, पूरी तरह खुल जाएंगे यूरोप के बाजार... भारत-EU के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते से कितना फायदा?
टैरिफ जीरो, पूरी तरह खुल जाएंगे यूरोप के बाजार... भारत-EU के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते से कितना फायदा?
बिहार
PUSU Election Live: पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान शुरू, आज शाम में ही आएगा रिजल्ट
PUSU Election Live: पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान शुरू, आज शाम में ही आएगा रिजल्ट
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 36: ‘बॉर्डर 2' का जारी है कमाल, छठे फ्राइडे भी कर डाली शानदार कमाई, जानें- 36 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘बॉर्डर 2' का जारी है कमाल, छठे फ्राइडे भी कर डाली शानदार कमाई, जानें- 36 दिनों का टोटल कलेक्शन
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
जनरल नॉलेज
जब नहीं होता कोई काम तो मर्दों में क्यों होते हैं निपल्स, नेचर ने इसे क्यों नहीं हटाया?
जब नहीं होता कोई काम तो मर्दों में क्यों होते हैं निपल्स, नेचर ने इसे क्यों नहीं हटाया?
शिक्षा
सीएम श्री स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
सीएम श्री स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget