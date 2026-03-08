रामनगरी अयोध्या में टीम इंडिया की जीत के लिए यज्ञ, IND vs NZ फाइनल से पहले विशेष अनुष्ठान

टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले अयोध्या में टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष यज्ञ और हवन अनुष्ठान किया जा रहा है. 8 मार्च को भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले से पहले संत-महात्माओं ने मंदिर में पूजा-पाठ कर टीम की विजय की कामना की. यह अनुष्ठान अयोध्या के विश्व विराट विजय राघव मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया जा रहा है.

मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन

अयोध्या के विश्व विराट विजय राघव मंदिर में भगवान राघवेंद्र सरकार के समक्ष संतों द्वारा विशेष पूजा-अर्चना की जा रही है. मंदिर परिसर में सुबह से ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन-पूजन और अनुष्ठान शुरू किया गया. संत-महात्मा भगवान राम और बजरंगबली से टीम इंडिया की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.

मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद हैं. सभी लोग मिलकर भारतीय टीम की सफलता के लिए भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं. संतों का कहना है कि खेल में मेहनत के साथ आस्था भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

पहले भी बड़े मुकाबलों से पहले हुए अनुष्ठान

संतों का कहना है कि इससे पहले भी बड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों से पहले इसी मंदिर में हवन और पूजा-पाठ किया गया था. उनका विश्वास है कि इन अनुष्ठानों के बाद भारतीय टीम ने कई महत्वपूर्ण मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है. इसी विश्वास के साथ एक बार फिर संतों और श्रद्धालुओं ने टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया है. उनका कहना है कि यह अनुष्ठान केवल खेल के लिए नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा और सम्मान से भी जुड़ा है.

सेमीफाइनल से फाइनल तक बढ़ा उत्साह

बता दें कि टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले से पहले भी इसी तरह पूजा-पाठ और यज्ञ का आयोजन किया गया था. उस मैच में भारत ने इंग्लैंड को सात विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. इसके बाद रामनगरी में उत्साह और आस्था दोनों और बढ़ गई है.

अब फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच खेला जाएगा. अयोध्या के संतों और श्रद्धालुओं की कामना है कि टीम इंडिया जीत हासिल कर एक बार फिर विश्व कप अपने नाम करे और देश का गौरव बढ़ाए.