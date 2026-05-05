ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर एक दर्दनाक हादसे में पति—पत्नी समेत तीन की मौत हो गई. घटना में एक साल साल की बच्ची घायल हो गई. मौके पर पहुंची दादरी कोतवाली पुलिस ने घायल को उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है. वहीं, मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जानकारी के अनुसार, मूलरुप से वाराणसी के अजगरा निवासी 30 वर्षीय विवेक पुत्र राजेश हरियाणा के भिवाड़ी स्थित एक बेकरी की कंपनी में काम करते थे. वह अपनी 30 वर्षीय पत्नी ममता और सात साल की बेटी परी के साथ कार में सवार होकर वाराणसी जा रहे थे. कार को उनका दोस्त राजस्थान के नागौर के गेदा की दानी गांव निवासी हरीराम चल रहा था.

ट्रक में पीछे से जा घुसी कार

सोमवार सुबह जब वो करीब तीन बजे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे स्थित शाहपुर अंडर पास पहुंचे. तभी आगे जा रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए. उसी दौरान कार ट्रक की नीचे जा घुसी. हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए. जिसकी वजह से तीनों कार में बुरी तरह फंस गए.

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हादसे में तीन की मौत, एक बच्ची घायल

घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. उधर, हादसे की सूचना मिलने पर आस—पास के लोगों की मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई. मौके पर पहुंचे लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने कार की बॉडी काटकर फंसे सभी घायलों को उपचार के लिए दादरी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने विवेक, ममता और उनके दोस्त हरिराम को मृत घोषित कर दिया. जबकि, परी की हालत को गंभीर देखते हुए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना के बाद चालक मौके पर ट्रक को छोड़कर फरार हो गया. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. वहीं, ट्रक को जब्त कर लिया है. दादरी कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पीछे से ट्रक में कार घुसने से यह हादसा हुआ है. घटना में तीन की मौत हुई है. मृतक के परिजन मौके पर पहुंच गए है.

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