(Source: ECI/ABP News)
यूपी में मेरठ से वाराणसी तक आंधी बारिश का अलर्ट, 40-50 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, IMD ने दी चेतावनी
UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद मौसम पूरी तरह बदल गया हैं. लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है. अगले एक हफ्ते लू के आसार नहीं है. आज भी कई जगहों पर बारिश होगी.
उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिज़ाज पूरी तरह बदला हुआ हैं. सोमवार को भी पूरब से पश्चिम तक प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में आंधी-बारिश का दौर जारी रहा. कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हुई है. मौसम में आए इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली हैं और तापमान में भी कमी आई है. मौसम विभाग ने आज भी प्रदेशभर में बारिश होने का अलर्ट दिया है.
मौसम विभाग ने आज 5 मई को प्रदेश के दोनों ही संभागों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है. पूर्वांचल में वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज समेत 32 से जिलों में आज तेज आंधी के साथ बारिश होने और ओलावृष्टि का अलर्ट दिया गया है. वहीं पश्चिमी यूपी में भी बारिश का दौर जारी रहेगा और तेज हवाएं चलेंगी.
लखनऊ में कैसा रहेगा आज का मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में आंधी-बारिश का दौर जारी रहने वाला है. राजधानी लखनऊ में भी हफ्तेभर कभी बादल तो कभी बारिश और आंधी देखने को मिल सकती है. 10 मई तक प्रदेश के दोनों हिस्सों में आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा. बारिश की वजह से प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री तक की गिरावट आई हैं. जबकि रात में न्यूनतम तापमान में भी 2-4 डिग्री तक कमी हुई है.
इन जिलों में ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट
यूपी में आज प्रयागराज, वाराणसी, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, कौशांबी, चित्रकूट, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, मीरजापुर, गाज़ीपुर, चंदौली, संत रविदास नगर और सोनभद्र में आज गरज चमक के साथ साथ बारिश होने की चेतावनी दी गई है. इन जिलों मेँ आज 40-50 किमी की रफ़्तार से तेज हवाएं चलेंगी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है.
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इसके अलावा श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर और बस्ती में भी आंधी पानी का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है. इन जिलों में लगभग सभी जगह झमाझम बारिश होगी. महोबा, हमीरपुर, ललितपुर, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में भी आज लगभग सभी जगहों पर बारिश का अलर्ट दिया गया है.
नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, बागपत, मेरठ, अमरोहा, संभल, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, औरैया, इटावा, जालौन और झांसी में भी आज मेघ गर्जन के साथ आंधी और बारिश होने का यलो अलर्ट दिया गया है.
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