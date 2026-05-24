ग्रेटर नोएडा में मासूम गोपाल की हत्या से सनसनी, बंद मकान में मिला 15 साल के बच्चे का शव

ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र के रोही गांव से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. गांव का 15 वर्षीय नाबालिग गोपाल पिछले कई दिनों से लापता था. परिवार लगातार उसकी तलाश में जुटा हुआ था और पुलिस भी उसकी खोजबीन कर रही थी. लेकिन अब गोपाल का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

बताया जा रहा है कि गोपाल अचानक घर से गायब हो गया था. काफी तलाश के बाद जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने जेवर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस और परिवार के लोग लगातार उसकी तलाश में लगे हुए थे.

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बंद पड़े मकान में मिला शव

मामले ने उस समय बड़ा मोड़ ले लिया जब पुलिस को सूचना मिली कि गांव के एक बंद पड़े मकान के अंदर किसी की लाश पड़ी हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मकान का दरवाजा खुलवाया. अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए. वहां पड़ा शव लापता गोपाल का था.

गोपाल का शव मिलने की खबर गांव में फैलते ही लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. गांव में मातम जैसा माहौल बन गया और लोगों में डर और गुस्सा दोनों देखने को मिले.

शरीर पर मिले चोट के निशान

पुलिस के मुताबिक गोपाल के शरीर पर चोट के कई गहरे निशान मिले हैं. शुरुआती जांच में मामला हत्या का लग रहा है. आशंका जताई जा रही है कि गोपाल की बेरहमी से हत्या करने के बाद शव को पहचान छुपाने और सबूत मिटाने के इरादे से बंद पड़े मकान में फेंक दिया गया.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह साफ हो पाएगी. फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कई पुलिस टीमें बनाई गई हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि गोपाल आखिरी बार किसके साथ देखा गया था.

पुलिस ने शक के आधार पर कुछ स्थानीय लोगों को हिरासत में भी लिया है. उनसे गुप्त स्थान पर पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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इस वारदात के बाद रोही गांव में दहशत का माहौल है. लोग यह सोचकर सहमे हुए हैं कि आखिर 15 साल के मासूम बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है. वहीं परिजनों का आरोप है कि गोपाल के साथ बहुत बेरहमी की गई है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

गांव के लोगों ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस की नजर बनी हुई है और मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है.