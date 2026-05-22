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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती के आवास विकास में मोमो की दुकान पर लोगों को मिलावट का शक, FDA से जांच की मांग

बस्ती के आवास विकास में मोमो की दुकान पर लोगों को मिलावट का शक, FDA से जांच की मांग

Basti Momo News: खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त चितरंजन सिंह ने बताया कि विभाग को शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर जांच की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

By : सतीश श्रीवास्तव | Updated at : 22 May 2026 03:57 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर एक मामला चर्चा में है. शहर के आवास विकास कॉलोनी क्षेत्र में मोमोज बेचने वाले कुछ ठेलों को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं और दावे वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद लोगों में चिंता का माहौल देखा जा रहा है. हालांकि वायरल दावों की अभी तक प्रशासन या किसी अधिकृत एजेंसी द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

मामले को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को शिकायती पत्र सौंपकर जांच की मांग की है. संगठन का कहना है कि शहर में कई स्थानों पर बिना वैध लाइसेंस और FSSAI पंजीकरण के फास्ट फूड के ठेले संचालित किए जा रहे हैं, जहां स्वच्छता मानकों का पालन नहीं हो रहा है. शिकायत में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.

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जांच की मांग पर मिला आश्वासन

विश्व हिन्दू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने मांग की है कि शहर में संचालित अवैध फूड ठेलों की जांच कर खाद्य पदार्थों की लैब टेस्टिंग कराई जाए और बिना पंजीकरण चल रहे ठेलों पर कार्रवाई की जाए. साथ ही संदिग्ध दुकानदारों का सत्यापन कराने की भी मांग उठाई गई है.

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इस मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त चितरंजन सिंह ने बताया कि विभाग को शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर जांच की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. उन्होंने कहा कि टीम गठित कर संबंधित दुकानों का निरीक्षण कराया जाएगा और नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें और बाहर खाने-पीने के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें.

Published at : 22 May 2026 03:56 PM (IST)
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