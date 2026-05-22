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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमऊ में पाकिस्तानी महिला की मौत से हड़कंप, सीने में दर्द के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती

मऊ में पाकिस्तानी महिला की मौत से हड़कंप, सीने में दर्द के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती

Mau News In Hindi: सरायलखंसी थाना क्षेत्र स्थित बुनकर कॉलोनी मोहल्ले में पाकिस्तानी मूल की महिला की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

By : राहुल सिंह, मऊ | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 22 May 2026 08:31 PM (IST)
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मऊ जनपद के सरायलखंसी थाना क्षेत्र स्थित बुनकर कॉलोनी मोहल्ले में पाकिस्तानी मूल की महिला की मौत की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया. घटना के बाद शहर में तरह-तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने बताया कि मृतका आफिया रियाज शेख (37) पाकिस्तान की नागरिक थी. उसकी शादी 15 मई 2017 को मऊ जनपद के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बुनकर कॉलोनी निवासी सफीकुद्दीन से मुंबई में हुई थी. शादी के बाद वह पाकिस्तान एंबेसी द्वारा जारी लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रही थी.

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हार्ट अटैक से गई महिला की जान

बताया गया कि बुधवार की देर रात अचानक आफिया के सीने में तेज दर्द उठा, जिसके बाद उसके पति द्वारा उसे शहर के एक निजी शारदा नारायण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान कुछ समय बाद उसकी हृदय गति रुक गई, जिससे उसकी मौत हो गई. परिजनों के अनुसार महिला लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी और उसका उपचार चल रहा था. महिला की मौत के परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस अस्पताल पहुंची और कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को कब्जे में लेकर बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम कराया. वहीं, पाकिस्तानी मूल की महिला की मौत की खबर फैलते ही शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया. लोग यह सवाल उठाने लगे कि महिला किस प्रक्रिया के तहत यहां रह रही थी और स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी थी या नहीं. घटना को लेकर पूरे इलाके में दिनभर चर्चा होती रही.

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About the author राहुल सिंह, मऊ

लगभग 27 वर्षों के अनुभव के साथ राहुल सिंह जनपद के स्वतंत्र एवं मान्यता प्राप्त पत्रकार के रूप में एक मजबूत पहचान रखते हैं. अपने करियर की शुरुआत उन्होंने प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान से की, जहां से उन्हें पत्रकारिता के व्यावहारिक पहलुओं की गहरी समझ मिली. राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2004 से स्टार न्यूज़ (वर्तमान में एबीपी न्यूज़) के साथ जुड़कर अपनी पहचान को और व्यापक बनाया. साथ ही एबीपी गंगा एवं एबीपी नेटवर्क के लिए भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया. स्वास्थ्य क्षेत्र में जनहित के कार्यों से जुड़े रहते हुए उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से कार्य करने वाली संस्था के साथ लगभग दो वर्षों तक जिला समन्वयक के रूप में योगदान दिया, जहां उन्होंने सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई.उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग न केवल सटीक होती है, बल्कि समाज के हर वर्ग की आवाज को प्रभावी ढंग से सामने लाने का कार्य करती है.
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Published at : 22 May 2026 08:29 PM (IST)
Tags :
Mau News Pakistan UP NEWS
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