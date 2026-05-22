मऊ में पाकिस्तानी महिला की मौत से हड़कंप, सीने में दर्द के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती

मऊ जनपद के सरायलखंसी थाना क्षेत्र स्थित बुनकर कॉलोनी मोहल्ले में पाकिस्तानी मूल की महिला की मौत की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया. घटना के बाद शहर में तरह-तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने बताया कि मृतका आफिया रियाज शेख (37) पाकिस्तान की नागरिक थी. उसकी शादी 15 मई 2017 को मऊ जनपद के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के बुनकर कॉलोनी निवासी सफीकुद्दीन से मुंबई में हुई थी. शादी के बाद वह पाकिस्तान एंबेसी द्वारा जारी लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रही थी.

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हार्ट अटैक से गई महिला की जान

बताया गया कि बुधवार की देर रात अचानक आफिया के सीने में तेज दर्द उठा, जिसके बाद उसके पति द्वारा उसे शहर के एक निजी शारदा नारायण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान कुछ समय बाद उसकी हृदय गति रुक गई, जिससे उसकी मौत हो गई. परिजनों के अनुसार महिला लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी और उसका उपचार चल रहा था. महिला की मौत के परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस अस्पताल पहुंची और कानूनी प्रक्रिया के तहत शव को कब्जे में लेकर बृहस्पतिवार को पोस्टमार्टम कराया. वहीं, पाकिस्तानी मूल की महिला की मौत की खबर फैलते ही शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया. लोग यह सवाल उठाने लगे कि महिला किस प्रक्रिया के तहत यहां रह रही थी और स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी थी या नहीं. घटना को लेकर पूरे इलाके में दिनभर चर्चा होती रही.

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