हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा में खुले में शराब पीने वालों पर सख्ती- एक रात में 383 गिरफ्तार, पुलिस का विशेष अभियान

ग्रेटर नोएडा में खुले में शराब पीने वालों पर सख्ती- एक रात में 383 गिरफ्तार, पुलिस का विशेष अभियान

Noida News: DCP साद मियां खान के निर्देशन में पुलिस ने सोमवार, 9 फरवरी को पूरे ज़ोन में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया. कुल 383 लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हुए पकड़ा.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 10 Feb 2026 09:03 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों और खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है. जिसमें सोमवार रात 383 लोगों को शराब पीते अव हुडदंग मचाते हुए गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे शहर में हड़कम्प मच गया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन सभी पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं  कि बड़ी संख्या में खुले में शराब पीकर लोग हंगामा कर रहे हैं. यही नहीं कई बार स्थिति बिगड़ भी जाती है. अब पुलिस ने ऐसे लोगों पर शिंकजा कसना शुरू कर दिया है.

डीसीपी साद मियां खान के निर्देश में चला अभियान

ग्रेटर नोएडा ज़ोन के DCP साद मियां खान के निर्देशन में पुलिस ने सोमवार, 9 फरवरी को पूरे ज़ोन में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया. कुल 383 लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हुए पकड़ा. इन सभी के खिलाफ धारा 292 BNS के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है. थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र से 42, थाना बीटा-2 से 28, थाना दादरी से 52, थाना जारचा से 32, थाना कासना से 75, थाना ईकोटेक-प्रथम से 14, थाना दनकौर से 62, थाना जेवर से 62 तथा थाना रबूपुरा क्षेत्र से 16 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई.

लगातार जारी रहेगी कार्रवाई

पुलिस ने कार्रवाई कर साफ संदेश दे दिया है कि सड़कों, पार्कों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. DCP का कहना है कि भविष्य में भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे ताकि शहर में सुरक्षा और शांति का माहौल बना रहे.

बहरहाल पुलिस की इस कार्रवाई से खुले में शराब पीने वालों और हुडदंग करने वालों में हड़कंप मच गया है. जबकि शहरवासियों ने पुलिस के इस कदम का स्वागत किया है. उनके मुताबिक इससे अपराध में भी कमी आएगी साथ ही महिलाएं-बालिकाओं की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहतर कदम है.

और पढ़ें
Published at : 10 Feb 2026 09:03 AM (IST)
Tags :
UP NEWS NOIDA NEWS CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत के 'दोस्त' ने पाकिस्तान का कर दिया बड़ा नुकसान, तोड़ दी ये बड़ी डील, इंडिया का होगा फायदा!
भारत के 'दोस्त' ने पाकिस्तान का कर दिया बड़ा नुकसान, तोड़ दी ये बड़ी डील, इंडिया का होगा फायदा!
दिल्ली NCR
3 लाशें, बंद कार और ‘बाबा’! पीरागढ़ी केस में दिल्ली पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग, CCTV से हुआ बड़ा खुलासा
3 लाशें, बंद कार और ‘बाबा’! पीरागढ़ी केस में दिल्ली पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग, CCTV से हुआ बड़ा खुलासा
विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
स्पोर्ट्स
BCCI Central Contracts 2026: सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा फेरबदल! BCCI की 30 नामों की लिस्ट, विराट-रोहित पर गिरी गाज
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा फेरबदल! BCCI की 30 नामों की लिस्ट, विराट-रोहित पर गिरी गाज
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: Shahbaz Sharif सरकार घुटने पर, Pak टीम को भारत से खेलने का दिया आदेश| BCCI | IndVsPak
Bihar Breaking: बिजली के तार से टकराया ट्रक, ड्राइवर ने ऐसे बचाई जान! | Bhagalpur | ABP News
जाति की 'जहरीली' कन्या !
Mobile Gaming Addiction: घंटों पबजी खेलने का खौफनाक अंजाम, युवक के दिमाग की नस फटी | Meerut News
Chitra Tripathi: दिल बहलाने के लिए 'अविश्वास' अच्छा है ! | Om Birla | Budget Session 2026 | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत के 'दोस्त' ने पाकिस्तान का कर दिया बड़ा नुकसान, तोड़ दी ये बड़ी डील, इंडिया का होगा फायदा!
भारत के 'दोस्त' ने पाकिस्तान का कर दिया बड़ा नुकसान, तोड़ दी ये बड़ी डील, इंडिया का होगा फायदा!
दिल्ली NCR
3 लाशें, बंद कार और ‘बाबा’! पीरागढ़ी केस में दिल्ली पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग, CCTV से हुआ बड़ा खुलासा
3 लाशें, बंद कार और ‘बाबा’! पीरागढ़ी केस में दिल्ली पुलिस के हाथ लगा अहम सुराग, CCTV से हुआ बड़ा खुलासा
विश्व
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
भारत-US डील के बाद तिलमिलाए यूनुस, ट्रंप के पास पहुंचे, सीक्रेट मीटिंग से कम करवाया टैरिफ, जानें अब कितना
स्पोर्ट्स
BCCI Central Contracts 2026: सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा फेरबदल! BCCI की 30 नामों की लिस्ट, विराट-रोहित पर गिरी गाज
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा फेरबदल! BCCI की 30 नामों की लिस्ट, विराट-रोहित पर गिरी गाज
बॉलीवुड
Vadh 2 Box Office Day 4: 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' के आगे छोटे बजट की इस फिल्म ने किया कमाल, चुपचाप 4 दिन में कमा डाले इतने करोड़
'बॉर्डर 2' के आगे ये छोटे बजट की फिल्म भी दिखा रही तेवर, चार दिन में कमा डाले इतने करोड़
महाराष्ट्र
Maharashtra: जिला परिषद-पंचायत समिति चुनाव में महायुति की हैट्रिक, एकनाथ शिंदे बोले- 'जनता के भरोसे पर खरे उतरेंगे'
महाराष्ट्र: जिला परिषद-पंचायत समिति चुनाव में महायुति की हैट्रिक, एकनाथ शिंदे बोले- 'जनता के भरोसे पर खरे उतरेंगे'
ट्रेंडिंग
"ये तो बड़ी ढीठ है भाई" कबूतरों को बार-बार दाना खिलाने पर महिला को देना पड़ा 2 लाख रुपये जुर्माना, यूजर्स ने लिए मजे
यूटिलिटी
होली पर घर जाने का है प्लान, यहां देखें यूपी-बिहार की किन ट्रेनों में खाली हैं सीटें?
होली पर घर जाने का है प्लान, यहां देखें यूपी-बिहार की किन ट्रेनों में खाली हैं सीटें?
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
Embed widget