हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा में अब रात को भी होगी बाजारों की सफाई, प्राधिकरण का बड़ा कदम

ग्रेटर नोएडा में अब रात को भी होगी बाजारों की सफाई, प्राधिकरण का बड़ा कदम

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बाजारों को स्वच्छ रखने के लिए रात्रि सफाई अभियान शुरू किया है. सीईओ एन.जी. रवि कुमार के निर्देशानुसार, जगत फार्म मार्केट से शुरुआत हुई है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 07 Dec 2025 10:52 PM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम उठाते हुए, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बाजारों में एक विशेष रात्रि सफाई अभियान की शुरुआत की है. प्राधिकरण के सीईओ एन.जी. रवि कुमार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने यह पहल की है, जिसके तहत अब बाजारों से रात के समय भी कूड़ा उठाया जाएगा.

यह नई व्यवस्था सबसे पहले जगत फार्म मार्केट में लागू की गई है. यदि यह मॉडल सफल रहा, तो ग्रेटर नोएडा के अन्य सभी प्रमुख बाजारों में भी इसे अपनाया जाएगा.

स्वच्छता में बड़ा बदलाव

जानकारी के अनुसार, अब तक बाजारों से केवल दिन में ही कूड़ा उठाया जाता था. लेकिन रात के समय व्यापारिक गतिविधियों और भीड़ के कारण गंदगी जमा हो जाती थी, जिससे अगले दिन सुबह तक बाजार गंदे दिखते थे. इस समस्या को देखते हुए प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है. रात में कूड़ा उठने से बाजारों में सुबह से ही साफ-सफाई दिखाई देगी और गंदगी की समस्या पर काफी हद तक लगाम लगेगी.

बाजार एसोसिएशन ने की सक्रिय भागीदारी

देर रात शुरू हुए इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ-साथ जगत फार्म मार्केट एसोसिएशन और स्थानीय दुकानदारों ने सक्रिय भागीदारी निभाई.

मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज गर्ग, उपाध्यक्ष डॉ. सुकेन्द्र यादव, जगत फार्म एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह, मुकुल गोयल, हरेंद्र भाटी, डॉ. ईशान, डॉ. केसरी नागर सहित कई दुकानदारों ने टीम के साथ मिलकर लोगों को जागरूक किया. दुकानदारों से अपील की गई कि वे अपनी दुकानों पर डस्टबिन अवश्य रखें और कूड़ा रात में आने वाली गाड़ी को ही दें, ताकि सड़कों पर कूड़ा न फैले.

नागरिक सहयोग सबसे महत्वपूर्ण

प्राधिकरण की एसीईओ श्रीलक्ष्मी वी.एस. ने ग्रेटर नोएडा के निवासियों से अपील की है कि वे अपने घरों, दुकानों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखें और कूड़े को हमेशा डस्टबिन में ही डालें. उन्होंने जोर देकर कहा कि शहर की स्वच्छता में नागरिकों का सहयोग ही सबसे महत्वपूर्ण है.

इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के सहायक प्रबंधक गौरव बघेल, स्वास्थ्य निरीक्षक राकेश पाल, सुपरवाइजर ईश्वर नागर, पंकज शर्मा, नवीन शुक्ला सहित पूरी टीम मौजूद रही.

Published at : 07 Dec 2025 10:52 PM (IST)
