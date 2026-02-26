Greater Noida News: कलयुगी पत्नी ने प्रेमी संग रची साजिश, सोते हुए पति का गला घोंटकर की हत्या
Greater Noida News In Hindi: ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ अपने ही पति की गला घोटकर हत्या कर दी है. दोनों आरोपियों का पिछले 3-4 साल से प्रेम प्रंसग चल रहा था.
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. जहां एक कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ अपने ही पति की हत्या कर दी. दोनों आरोपी ने मृतक के गले में दुपट्टा डाला और फिर गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया. फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
प्रेमी के साथ करीब एक साल तक साथ रही पत्नी रेखा
दरअसल थाना सूरजपुर क्षेत्र के ग्राम देवला को एक व्यक्ति, जिसका नाम विजय और उम्र 30 साल, जो ग्राम बेलोन थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर का निवासी है. उसके शव मिलने की सूचना मिली थी. सूचना के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, तो पता चला कि मृतक की पत्नी राखी ने ही अपने प्रेमी गुरदीप के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि राखी और गुरदीप के बीच पिछले 3-4 साल से प्रेम प्रंसग चल रहा है ,पूर्व में भी राखी अपने प्रेमी गुरदीप के साथ भाग गई थी और करीब 01 साल तक गुरदीप के साथ ही रही.
15 दिन पहले ही अपने गांव बेलोन से देवला में आया था मृतक
पत्नी राखी करीब 15 दिन पहले मृतक विजय, जो नोवा कूलर कम्पनी में मजदूरी करता था. उसे अपने गांव बेलोन बुलन्दशहर से बुलाकर देवला में लेकर आ गई थी. मगर इसके बाद मृतक विजय आरोपी राखी और गुरदीप के प्रेम प्रसंग में बार-बार बाधा डालता रहता था, जिस बात को लेकर यह दोनों आरोपी नाराज थे. इससे परेशान होकर पत्नी ने रात्रि में अपने प्रेमी को बुलाया और सो रहे अपने पति की गले में चुन्नी का फंदा लगाया और गला घोटकर हत्या कर दी .
डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति अवस्थी ने बताया कि इस मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को मोजर बेयर को गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल किए गए आला कत्ल दुपट्टे को भी बरामद कर लिया है.
