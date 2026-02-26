हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGreater Noida News: कलयुगी पत्नी ने प्रेमी संग रची साजिश, सोते हुए पति का गला घोंटकर की हत्या

Greater Noida News: कलयुगी पत्नी ने प्रेमी संग रची साजिश, सोते हुए पति का गला घोंटकर की हत्या

Greater Noida News In Hindi: ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ अपने ही पति की गला घोटकर हत्या कर दी है. दोनों आरोपियों का पिछले 3-4 साल से प्रेम प्रंसग चल रहा था.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 26 Feb 2026 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. जहां एक कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ अपने ही पति की हत्या कर दी. दोनों आरोपी ने मृतक के गले में दुपट्टा डाला और फिर गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया. फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

प्रेमी के साथ करीब एक साल तक साथ रही पत्नी रेखा

दरअसल थाना सूरजपुर क्षेत्र के ग्राम देवला को एक व्यक्ति, जिसका नाम विजय और उम्र 30 साल, जो ग्राम बेलोन थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर का निवासी है. उसके शव मिलने की सूचना मिली थी. सूचना के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई, तो पता चला कि मृतक की पत्नी राखी ने ही अपने प्रेमी गुरदीप के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि राखी और गुरदीप के बीच पिछले 3-4 साल से प्रेम प्रंसग चल रहा है ,पूर्व में भी राखी अपने प्रेमी गुरदीप के साथ भाग गई थी और करीब 01 साल तक गुरदीप के साथ ही रही.

15 दिन पहले ही अपने गांव बेलोन से देवला में आया था मृतक

पत्नी राखी करीब 15 दिन पहले मृतक विजय, जो नोवा कूलर कम्पनी में मजदूरी करता था. उसे अपने गांव बेलोन बुलन्दशहर से बुलाकर देवला में लेकर आ गई थी. मगर इसके बाद मृतक विजय आरोपी राखी और गुरदीप के प्रेम प्रसंग में बार-बार बाधा डालता रहता था, जिस बात को लेकर यह दोनों आरोपी नाराज थे. इससे परेशान होकर पत्नी ने रात्रि में अपने प्रेमी को बुलाया और सो रहे अपने पति की गले में चुन्नी का फंदा लगाया और गला घोटकर हत्या कर दी .

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति अवस्थी ने बताया कि इस मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को मोजर बेयर को गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल किए गए आला कत्ल दुपट्टे को भी बरामद कर लिया है.

और पढ़ें
Published at : 26 Feb 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Greater Noida News UP Police CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida News: कलयुगी पत्नी ने प्रेमी संग रची साजिश, सोते हुए पति का गला घोंटकर की हत्या
ग्रेटर नोएडा: कलयुगी पत्नी ने प्रेमी संग रची साजिश, सोते हुए पति का गला घोंटकर की हत्या
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमने 9 साल में यूपी की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना कर दिया', जापान में CM योगी का बड़ा दावा
'हमने 9 साल में यूपी की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना कर दिया', जापान में CM योगी का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'शंकराचार्य भी PDA हैं... पीड़ित, दुखी, अपमानित' कानपुर से अखिलेश यादव का बड़ा सियासी संदेश!
'शंकराचार्य भी PDA हैं... पीड़ित, दुखी, अपमानित' कानपुर से अखिलेश यादव का बड़ा सियासी संदेश!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले में होगा नार्को टेस्ट! अग्रिम जमानत अर्जी पर HC में सुनवाई कल
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले में होगा नार्को टेस्ट! अग्रिम जमानत अर्जी पर HC में सुनवाई कल
Advertisement

वीडियोज

Shimla News: दिल्ली ले जाने से पहले आरोपियों का पुलिस ने क्यों कराया चेकअप? | AI Summit | Breaking
Psycho Saiyaan रिव्यू: Tejasswi Prakash का जबरदस्त अभिनय, Ravi Kishan ने लगाई आग
Shimla News: शिमला से पकड़े गए आरोपियों का Ambala में कराया मेडिकल | AI Summit | Breaking
PM Modi In Israel : पीएम मोदी के तीन शब्द सुन इजरायली संसद तालियों से क्यों गूंज उठा? | Netanyahu
PM Modi In Israel : इजरायली संसद में पीएम मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल | Netanyahu | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत ने चाबहार पोर्ट के 100 करोड़ रुपए...', ईरान का बड़ा बयान, क्या अटका PAK की हालत खराब करने वाला 'गोल्डन गेट'?
'भारत ने चाबहार पोर्ट के 100 करोड़ रुपए...', ईरान का बड़ा बयान, क्या अटका PAK की हालत खराब करने वाला 'गोल्डन गेट'?
बिहार
Bihar News: 'हिंदू-मुसलमान का...', खुले में मांस की बिक्री पर रोक के बाद भड़के मुकेश सहनी
बिहार: 'हिंदू-मुसलमान का...', खुले में मांस की बिक्री पर रोक के बाद भड़के मुकेश सहनी
इंडिया
भारतीय यूट्यूबर ने कुवैत में अपनी मां को भेजा I LOVE U का मैसेज, फिर कर ली खुदकुशी
भारतीय यूट्यूबर ने कुवैत में अपनी मां को भेजा I LOVE U का मैसेज, फिर कर ली खुदकुशी
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
साउथ सिनेमा
VIROSH की शादी से पहले वायरल हुई रश्मिका मंदाना की फैमिली की तस्वीरें, जानें क्या करते हैं एक्ट्रेस के पेरेंट्स
शादी से पहले वायरल हुई रश्मिका मंदाना की फैमिली की तस्वीरें, जानें क्या करते हैं पेरेंट्स
इंडिया
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
दुनिया के नंबर 1 नेता बने PM मोदी! ट्रंप से लेकर पुतिन तक कोई नहीं आसपास, जानें कौन सा बना डाला रिकॉर्ड
हेल्थ
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
3 साल में इस महिला ने घटाया 72 किलो वजन, केवल 7 आसान स्टेप्स फॉलो कर आप भी हो सकती हैं स्लिम
जनरल नॉलेज
शराब पीने के बाद क्यों होता है हैंगओवर, जानिए क्या कहता है साइंस?
शराब पीने के बाद क्यों होता है हैंगओवर, जानिए क्या कहता है साइंस?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget