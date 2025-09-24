यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी और सीएम योगी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे. प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए देशभर की सुरक्षा एजेंसियां एक्सपो मार्ट में अलर्ट हो गई. वहीं, पूरे एक्सपो मार्ट को एसपीजी ने अपने सुरक्षा के घेरे में ले लिया है.

मंगलवार को ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट पहुंचे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों ने एक्सपो मार्ट के चारों तरफ चक्कर लगाए. उसके बाद एक्सपो मार्ट के अंदर बने अस्थायी हैलीपेड पर लैंड किया.

मार्ट के आस-पास ड्रोन उड़ाने पर मनाही

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने भी मंगलवार को इंडिया एक्सपो मार्ट का स्थलीय निरीक्षण किया. इस मौके पर जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे. सुरक्षा को कड़ी करते हुए इंटेलिजेंस एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं. साथ ही अब पूरी तरह एक्सपो मार्ट के आस—पास के संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है. लगातार पुलिस भी परीचौक, यमुना एक्सप्रेस—वे के जीरो पॉइंट, एलजी गोलचक्कर से नॉलेज पार्क आने—जाने वालों पर कड़ी नजर रख रही है. साथ ही एक्सपो मार्ट के आस—पास पूरी तरह ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी गई है. एसपीजी, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मंगलवार को एक्सपो मार्ट की समीक्षा करते हुए सुरक्षा व्यस्था की जांच की.

पांच हजार पुलिसकर्मी तैनात

वहीं, सुरक्षा के तहत एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों को एक्सपो मार्ट में उतारा. साथ ही सुरक्षा के मध्यनजर मानकों के अनुसार, अस्थायी हैलीपेड से संबंधित सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से जांच की गई. दरअसल, प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर के अलावा यूपी के सीएम का हेलीकॉप्टर भी एक्सपो मार्ट परिसर में उतरने की संभावना है. एडिशनल सीपी राजीव नारायण मिश्र ने बताया कि करीब पांच हजार पुलिसकर्मी सुरक्षा की कमान संभालेंगे.

एक्सपो मार्ट को सात जोन में बांटा गया

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है. प्रधानमंत्री से लेकर अन्य वीवीआईपी और वीआईपी का मूवमेंट रहेगा. साथ ही अन्य अतिथियों की सुरक्षा के मानकों के अनुसार व्यापक इंतजाम किए गए है. वहीं, डीसीपी साद मियां ने बताया कि एक्सपो मार्ट को सात जोन में बांटा गया है. लगभग 37 सेक्टर बनाए गए है. हर जोन के प्रभारी एक डीसीपी है और हर सेक्टर के प्रभारी एक एसीपी को बनाया गया है. सात डीसीपी, 15 एडीसीपी और करीब 50 एसीपी तैनात किए गए है.

इसके अलावा सात कंपनी पीएसी, एक कंपनी आरआरएफ, दो से ढाई हजार इंस्पेक्टर और सिपाही सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे. ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को भी जगह—जगह तैनात कर दिया गया है.