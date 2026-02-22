ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फ्लैट बेचने के नाम पर 59 लाख से अधिक की ठगी करने का मामला सामने आया है. आरोपियों ने पीड़ित से रकम लेकर पजेशन भी दे दिया. बाद में फ्लैट पर दूसरा सेल एग्रीमेंट लेकर पहुंचा तो ठगी का अहसास हुआ. पीड़ित की तहरीर पर बिसरख कोतवाली पुलिस ने पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



सेक्टर-16 सी महागुन मायवुड्स निवासी अरुण मन्नी की तरफ से दर्ज कराई रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें अपने लिए एक रेजिडेंशियल फ्लैट की जरुरत थी. सरोज राय ने अरुण की मुलाकात आकाश कुमार शर्मा और उनके पिता मंटू कुमार शर्मा से कराई. इन्होंने खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताया था.

फ्लैट खरीदने के एवज में दिए 59 लाख 51 हजार रुपये

अरुण मन्नी के मुताबिक, आकाश और मंटू ने उन्हें फ्लैट दिलाने का भरोसा दिलाते हुए नीरज से मुलाकात कराई. वह अपना फ्लैट बेचना चाह रहे थे. नीरज न सुपरटेक इको विलेज—3 में अपना फ्लैट दिखाया, जोकि उनकी पत्नी पूनम पांडे के नाम पर रजिस्टर्ड था. सभी के बीच एक करोड़ रुपये में फ्लैट का सौदा हुआ था. दो दिसम्बर 2025 को अरुण और पूनम पांडे के बीच एक एग्रीमेंट हुआ. उन्होंने पूनम पांडे को फ्लैट खरीदने के एवज में 59 लाख 51 हजार रुपये का पेमेंट कर दिया.

ऐसे हुआ ठगी का एहसास

इसके बाद उस फ्लैट पर कब्जा दे दिया गया और वह अपने परिवार के साथ रहने लगे. पजेशन के बाद पूनम पांडे और उनके पति निखिल से बाकी रकम लेकर सेल डीड का रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही. लेकिन वह टरकाते रहे. इसी बीच कुछ लोग उनके फ्लैट पर आए और उस फ्लैट का मालिक बताया.

फ्लैट की बिक्री के लिए तैयार किया फर्जी एग्रीमेंट

पूनम पांडे का सेल एग्रीमेंट दिखाया. अब पीड़ित अरुण ने सुपरटेक इकोविलेज निवासी आकाश, मंटू, मनोज, नीरज, पूनम और सरोज राय से संपर्क करने का प्रयास किया. लेकिन बात नहीं हो सकी है. आरोप है कि साजिश के तहत फ्लैट की बिक्री के लिए फर्जी एग्रीमेंट तैयार किया था.