ग्रेटर नोएडा की आम्रपाली सोसाइटी में विवाद, गार्ड्स और रेजिडेंट्स में मारपीट, दो गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित आम्रपाली फार्म सोसाइटी एक बार फिर विवादों में आ गई है. देर शाम सोसाइटी के मेन गेट पर रॉन्ग साइड से एंट्री को लेकर रेजिडेंट्स और सुरक्षा गार्ड्स के बीच जमकर मारपीट हो गई. यह घटना उस समय हुई जब एक रेजिडेंट की तरफ से रॉन्ग साइड से गाड़ी सोसाइटी में लाने की कोशिश की गई, जिसका विरोध गार्ड्स ने किया.

जानकारी के अनुसार, विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई. इसी दौरान एक महिला रेजिडेंट भी झगड़े की चपेट में आ गई, जिसके साथ अभद्रता और मारपीट की बात सामने आ रही है. मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की लेकिन स्थिति बेकाबू हो गई.

पुलिस के सामने सोसाइटी बनी अखाड़ा

वहीं, घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची पुलिस के सामने ही सोसाइटी को लोगों ने युद्ध का मैदान बना दिया गया. पुलिस के सामने जमकर लात में चले. तस्वीरों में साफ़ देखा जा सकता है. किस तरह से सोसायटी के लोगों को पुलिस के सामने मारपीट कर रहे हैं. पुलिस ने सभी को शांत कराया.

पुलिस ने दो गार्ड्स को किया गिरफ्तार

वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सोसाइटी के मेन गेट पर किस तरह अफरा-तफरी का माहौल है. मारपीट के दौरान चीख-पुकार मच गई और महिला को भी धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ा. घटना की जानकारी मिलते ही थाना बिसरख पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए दो गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस बोली- मामले में होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं स्थानीय रेजिडेंट्स का कहना है कि सोसाइटी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं, लेकिन अब मामला हिंसक झड़प तक पहुंच गया है, जो चिंता का विषय है.

पुलिस का कहना है कि इस मामले में दो आरोपी गार्ड को गिरफ़्तार किया गया है. अब वायरल वीडियो की मदद से अन्य आरोपियों की पहचान कर रहा है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. वहीं, सोसाइटी मैनेजमेंट से भी जवाब-तलबी की जा रही है.