कोहरे और कम विजिबिलिटी के चलते बीते कई दिनों में दिल्ली एनसीआर में कई जगह एक्सप्रेसवे और नेशनल हाइवे पर हादसे के कारण स्पीड लिमिट तय कर दी गयी थी. लेकिन ग्रेटर नोएडा में सोमवार को एक बार फिर घने कोहरे के चलते दो हादसे हुए. ईस्टर्न पेरीफेरल पर कोहरे की वजह से 25 से अधिक वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई. मौके पर पहुंची तीन कोतवाली की पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद ईस्टर्न पेरिफेरल से वाहनों को हटवाया और यातायात को शुरु कराया. उधर, हादसे में दस से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, हादसा पलवल की तरफ से कोंडली जाने वाले रास्ते पर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 92 और 93 किलोमीटर के आस-पास हुआ. जीरो विजिबिलिटी की वजह से एक ट्रौला ईस्टर्न पेरिफेरल पर खड़ा हो गया. बताया गया है कि उसके पीछे आ रहे कई वाहन आपस में टकरा गए. गलगोटिया विश्वविद्यालय और दादूपुर गांव के आस-पास करीब दस किलोमीटर की दूरी पर हुए हादसे की सूचना मिलने पर ईकोटेक-1, कासना और दनकौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई. कोहरा में वाहन टकराने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है. जिनमें कई लोग फंस गए. पुलिस ने मौके पर एबुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है.

एक की हालत नाजुक

ईकोटेक-1 कोतवाली प्रभारी का कहना है कि सिम्भावली गांव निवासी दिलशाद आलम की हालत गंभीर है. उसे जिम्स में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. सूचना मिलने पर उसके परिजन भी ग्रेटर नोएडा पहुंच गए है. अन्य घायल हुए लोगों को उपचार के बाद घर भेज दिया गय है.

कई घंटे लगा जाम

कोहरे में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर वाहनों की भिड़ंत और विजिबिलिटी कम होने की वजह से लंबा जाम लग गया. एक ट्रक में आलू भरे हुए थे, जोकि सड़क पर बिखर गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया. साथ ही पुलिस ने क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया. करीब ढाई घंटे तक हाइवे पर जाम की स्थिति बनी रही. सैकड़ों वाहन जस के तस फंस गए. कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया.