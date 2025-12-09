हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा: 'बाहर खाने भी जाओ तो आधा पैसा देने को कहता है पति', तलाक लेने के लिए महिला पहुंची कोर्ट

नोएडा: 'बाहर खाने भी जाओ तो आधा पैसा देने को कहता है पति', तलाक लेने के लिए महिला पहुंची कोर्ट

Greater Noida News: पत्नी का आरोप है कि जब वो बाहर कहीं खाना खाने या शॉपिंग करने जाते हैं तो पति उसे आधे पैसे चुकाने और अपना खर्च देने की बात करता है, जिसे लेकर दोनों में विवाद होने लगा.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 09 Dec 2025 09:41 AM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बिसरख कोतवाली पुलिस के सामने अजीबो-गरीबो मामला सामने आया है, जहां पति-पत्नी के बीच विवाद आधा-आधा घर का खर्च करने को लेकर हुआ है. पति चाहता है कि उसकी एमबीए प्रोफेशनल और मलेशिया की एमएनसी कंपनी में काम करने वाली पत्नी होटल, घर व अन्य खर्च बराबर उठाए, लेकिन पत्नी ने ऐतराज जताया. पुलिस से सुलह न होने पर दोनों के बीच ये विवाद तलाक तक जा पहुंचा है.

ग्रेनो वेस्ट की गौर-1 सिटी सोसाइटी निवासी दीपक और आरती(बदला हुआ नाम) पति-पत्नी है. दोनों ने आईआईएम से एमबीए की. जिसके बाद उन्हें मलेशिया की एक निजी कंपनी में मोटे पैकेज पर नौकरी मिली है. दोनों ही नौकरी करते है. लेकिन इस दौरान दोनों के बीच घर के खर्च को लेकर विवाद रहने लगा. 

पत्नी का आरोप है कि जब वो बाहर कहीं खाना खाने जाते हैं या शॉपिंग करने जाते है तो पति उसे आधे पैसे चुकाने यानी अपने खर्च किए पैसे देने की बात करता है. शुरुआत में उसने अपने खर्चे का पैसा दिया भा लेकिन इसके बाद दोनों में विवाद रहने लगा. पत्नी का कहना है कि पति ही उसका पूरा खर्च उठाए. 

मामला तलाक तक पहुंचा

अपने-अपने खर्च के आधे—आधे पैसों को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होने लगा, जिसके बाद दोनों में कहासुनी बढ़ती चली गई. दोनों के बीच खर्च को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि मामला बिसरख कोतवाली पुलिस तक पहुंच गया. पुलिस ने दोनों पति—पत्नी को बैठाकर समझाने का प्रयास किया. लेकिन, पुलिस भी उनका समझा नहीं पाए. 

आरोप है कि पति उसका खर्च उठाने को तैयार नहीं है. बिसरख कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि घर के खर्च को लेकर पति—पत्नी के बीच विवाद हुआ है. दोनों का विवाद तलाक तक पहुंच गया है.

महिला शक्तिकरण की कहता है बात

पुलिस के मुताबिक, पत्नी भी चाहती है कि हर पति की तरह वही उसका खर्च उठाए. जब भी वह अपने हिस्से के पैसे पति से देने की बात कहती है तो वह महिला शक्तिकरण की दुहाई देता है. इसके बाद अब दोनों के बीच तनाव बढ़ गया है और वो दोनों तलाक़ लेना चाहते हैं. 

Published at : 09 Dec 2025 09:41 AM (IST)
