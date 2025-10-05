हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा में ढाबा कर्मचारी की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस ने तीन के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

ग्रेटर नोएडा में ढाबा कर्मचारी की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस ने तीन के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

UP News: पुलिस ने एक नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 05 Oct 2025 07:15 AM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौड सिटी-2 के पास स्थित ढाबे पर शुक्रवार देर रात एक कर्मचारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना के समय वह ढाबा पर अकेला था. सिर में गंभीर चोटें लगने की वजह से उसकी मौत हो गई. खाना मांगने को लेकर दो पक्षों में पहले मारपीट हुई थी. दोबारा आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर ढाबा पर पहुंचा था. पुलिस ने एक नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जानकारी के अनुसार, मूलरुप से मुजफ्फरनगर निवासी वरुण कौशिक पुत्र गोपाल कौशिक गौड सिटी-2 सोसाइटी के पास गोपाल जी ढाबा चलाता है. शुक्रवार देर रात करीब 11.30 बजे एक युवक खाना खाने के लिए आया था. वह ढाबा बंद कर रहे थे. संचालक वरुण ने खाना न होने की बात कही. उसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. आरोप है कि वरुण ने अपने अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर खाना खाने आए युवक के साथ मारपीट कर दी. वह उन्हें देख लेने की धमकी देकर उस समय चला गया. युवक के जाने के बाद वरुण भी ढाबा बंद करने के बाद वहां से चला गया. अब कुछ ही देर बाद ​आरोपी अपने दो अन्य साथियों के साथ ढाबा पर पहुंच गया.

उस दौरान मौके पर मुजजफरनगर नीटू मौजूद था, वह ढाबा पर काम करता था. आरोप है कि तीनों ने मिलकर उसके साथ जमकर मारपीट की. लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से उसपर हमला किया गया. मारपीट के दौरान वह लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़ा. जिसके बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना के बाद उसे उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, उसके सिर में गंभीर चोटें आई है.

जांच में जुटी पुलिस

उधर सबूत एकत्रित करने के लिए मौके पर फॉरेसिंक टीम को बुलाया गया. वहीं, एडीसीपी समेत अन्य अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया है. एडीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि खाना देने को लेकर हुए विवाद में नीटू की हत्या की गई है. घटना में शामिल सभी आरोपियों की शिनाख्त कर ली गई है. आरोपियों में एक प्रॉपर्टी डीलर भी बताया जा रहा है. जिसका नाम नितिन बताया जा रहा है. हालांकि, पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कई टीमों का गठन किया है.

Published at : 05 Oct 2025 07:15 AM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Leh Violence: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, उस जमाने में भीड़ से अलग था एक्ट्रेस का फैशन, यहां देखें 10 तस्वीरें
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, यहां देखें 10 तस्वीरें
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Leh Violence: सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर 6 अक्टूबर को 'सुप्रीम' सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
सपा सांसद इकरा हसन को बरेली जाने से रोका तो बोलीं- 'यूपी में अघोषित आपातकाल लागू है'
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, उस जमाने में भीड़ से अलग था एक्ट्रेस का फैशन, यहां देखें 10 तस्वीरें
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, यहां देखें 10 तस्वीरें
विश्व
गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन? पुतिन के खास ने किया खुलासा
गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन? पुतिन के खास ने किया खुलासा
महाराष्ट्र
PM मोदी-CM फडणवीस का नाम लेकर उद्धव ठाकरे बोले, 'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता लेकिन...'
'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता', PM मोदी-CM फडणवीस पर बोले उद्धव ठाकरे
नौकरी
C-DAC में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन; तगड़ी मिलेगी सैलरी
C-DAC में निकली 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, बिना परीक्षा होगा सिलेक्शन; तगड़ी मिलेगी सैलरी
ट्रेंडिंग
मौत से खेलने का ऐसा होता है अंजाम! सांप के फन पर शख्स ने रखा पैर, फिर सांप ने ऐसे सिखाया सबक- वीडियो वायरल
मौत से खेलने का ऐसा होता है अंजाम! सांप के फन पर शख्स ने रखा पैर, फिर सांप ने ऐसे सिखाया सबक- वीडियो वायरल
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget