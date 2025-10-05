ग्रेटर नोएडा में ढाबा कर्मचारी की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस ने तीन के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गौड सिटी-2 के पास स्थित ढाबे पर शुक्रवार देर रात एक कर्मचारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना के समय वह ढाबा पर अकेला था. सिर में गंभीर चोटें लगने की वजह से उसकी मौत हो गई. खाना मांगने को लेकर दो पक्षों में पहले मारपीट हुई थी. दोबारा आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर ढाबा पर पहुंचा था. पुलिस ने एक नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जानकारी के अनुसार, मूलरुप से मुजफ्फरनगर निवासी वरुण कौशिक पुत्र गोपाल कौशिक गौड सिटी-2 सोसाइटी के पास गोपाल जी ढाबा चलाता है. शुक्रवार देर रात करीब 11.30 बजे एक युवक खाना खाने के लिए आया था. वह ढाबा बंद कर रहे थे. संचालक वरुण ने खाना न होने की बात कही. उसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. आरोप है कि वरुण ने अपने अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर खाना खाने आए युवक के साथ मारपीट कर दी. वह उन्हें देख लेने की धमकी देकर उस समय चला गया. युवक के जाने के बाद वरुण भी ढाबा बंद करने के बाद वहां से चला गया. अब कुछ ही देर बाद ​आरोपी अपने दो अन्य साथियों के साथ ढाबा पर पहुंच गया.

उस दौरान मौके पर मुजजफरनगर नीटू मौजूद था, वह ढाबा पर काम करता था. आरोप है कि तीनों ने मिलकर उसके साथ जमकर मारपीट की. लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से उसपर हमला किया गया. मारपीट के दौरान वह लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़ा. जिसके बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना के बाद उसे उपचार के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, उसके सिर में गंभीर चोटें आई है.

जांच में जुटी पुलिस

उधर सबूत एकत्रित करने के लिए मौके पर फॉरेसिंक टीम को बुलाया गया. वहीं, एडीसीपी समेत अन्य अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया है. एडीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि खाना देने को लेकर हुए विवाद में नीटू की हत्या की गई है. घटना में शामिल सभी आरोपियों की शिनाख्त कर ली गई है. आरोपियों में एक प्रॉपर्टी डीलर भी बताया जा रहा है. जिसका नाम नितिन बताया जा रहा है. हालांकि, पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कई टीमों का गठन किया है.