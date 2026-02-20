दारू, दोस्त और धोखा… प्रेमी संग साजिश में पत्नी ने पति का किया बेरहमी से कत्ल, 4 आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की दादरी पुलिस ने एक युवक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है. पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की थी पति की धारदार हथियार से हत्या. इस हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और गला काटकर हत्या कर दी. मृतक को पार्टी के बहाने बुलाया था. शव को झाड़ियों में फेंक कर आरोपी फ़रार हो गए थे.

दरअसल 16 फरवरी को दादरी थाना क्षेत्र की शिव वाटिका के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला. सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल फोन और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मृतक की पहचान गोविंद रावल निवासी ग्राम घोड़ी बछेड़ा के रूप में हुई. इसको लेकर सुबह में ही दादरी थाने पर गुमशुदगी दर्ज हुई थी. मृतक के भाई की तहरीर के आधार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और 4 टीम का गठन किया. इसके बाद पुलिस ने घोड़ी निवासी रोहित रावल,दादरी निवासी नफीस को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया. नफीस मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया.

पति शराब पीकर करता था मारपीट

इस घटना में शामिल दो और आरोपी धर्मेंद्र व मृतक की पत्नी प्रीति को भी गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के दौरान रोहित ने बताया कि गोविंद मेरे गांव का रहने वाला था. वह आए दिन अपनी पत्नी के साथ दारू पीकर मारपीट करता था, जिससे वह काफी परेशान थी और करीब 2 वर्ष से मेरे और उसकी पत्नी के संबंध है. उसने मुझे रोते हुए अपने पति को रास्ते से हटाने की बात कही.

12 फरवरी को साजिश के तहत बुलाकर मारा

वहीं योजना के तहत 12 फरवरी को मैं गोविंद को बुलाकर ले गया और अपने दोस्त धर्मेंद्र को भी साथ ले लिया फिर दादरी से अन्य दोस्त नफीस को चाकू लेकर योजना के तहत बुला लिया. उसके बाद शराब खरीदी और एक साथ बैठकर शराब पी और कुछ देर बाद खाली पड़े प्लॉट पर बैठकर गोविंद को ज्यादा नशे में करके एक बांके/चाकू से गोविंद पर कई बार चाकू से कई बार वार किया और हत्या करके शव को बाउंड्री के किनारे डाल दिया. फिर वहा से फरार हो गए. फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनके कब्जे से आलाकत्ल व अन्य सामान भी बरामद हुआ है.