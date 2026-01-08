UP में दोहराया जा रहा इंदौर! ग्रेटर नोएडा की जनता पी रही 'सीवर' वाला पानी, कई बीमार

एमपी के इंदौर में दूषित पानी मामले में कई लोगों की मौत हो गई, लेकिन अब तक इस दर्दनाक घटना से सबक नहीं लिया गया है. अब उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा से भी ऐसी ही लापरवाही का मामला सामने आ रहा है. ग्रेटर नोएडा के डेल्टा-1 सेक्टर के घरों में बेहद दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है.

डेल्टा-1 सेक्टर के घरों में सप्लाई किए जाने वाले पानी में सीवर का गंदा पानी मिला आ रहा है. इसे पीने से भारी संख्या में लोग बीमार पड़ गए हैं. निवासियों का आरोप है कि तीन दिन तक लगातार शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार विभाग ने इस गंभीर समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया.

पहले भी पानी की वजह से लोग पड़े बीमार

आरडब्ल्यूए उपाध्यक्ष ने बताया कि पिछले तीन दिन से सेक्टर में पीने के पानी के साथ सीवर का पानी मिलकर आ रहा है. इस संबंध में प्राधिकरण में कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. उन्होंने यह भी बताया कि पहले भी ऐसी स्थिति में लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए थे.

डेल्टा निवासी विजय सिंह ने बताया कि पिछले तीन दिन से सप्लाई का पानी बिल्कुल पीला और गंदा आ रहा है. उनके घर में भी बच्चे उल्टी और दस्त की समस्या से जूझ रहे हैं. रुक्मणी सिंह भाटी ने भी पानी से बदबू आने और बच्चों के बीमार होने की बात कही. निवासियों के अनुसार, इस दूषित पानी के कारण कई लोगों को उल्टी, दस्त, सिरदर्द और बुखार जैसी दिक्कतें आई हैं.

प्राधिकरण को केवल 2 घरों में मिली गंदे पानी की समस्या

वहीं, प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने कई स्थानों पर गड्ढे खोदकर जांच की और पानी के नमूने भी लिए. प्रारंभिक जांच में कि पीने के पानी की लाइन में सीवर लाइन का पानी नहीं मिला. कुछ गंदे पानी की यह दिक्कत एक दो घरों में आई थी. अब फिलहाल पानी सभी घरों में ठीक आ रहा है.