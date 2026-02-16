हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा के बिलासपुर में गरजा प्राधिकरण का पीला पंजा, 37 करोड़ की जमीन अतिक्रमण मुक्त

ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर में गरजा प्राधिकरण का पीला पंजा, 37 करोड़ की जमीन अतिक्रमण मुक्त

Greater Noida News: प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र बिलासपुर की लगभग 18770 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया. अनुमानित कीमत 37.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 16 Feb 2026 11:32 PM (IST)
Preferred Sources

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और भू-माफियाओं के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. प्राधिकरण ने बिलासपुर क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर करीब 18770 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है.

अनुमानित कीमत 37.5 करोड़ रुपये

इस बेशकीमती जमीन की बाजार में अनुमानित कीमत 37.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है. प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर भूलेख और परियोजना विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है.

बाउंड्री बनाकर कर रहे थे प्लाटिंग की कोशिश

ओएसडी राम नयन सिंह ने बताया कि कालोनाइजरों ने बिलासपुर के खसरा नंबर 100, 104 और 105 की जमीन पर घर और बाउंड्री बनाकर प्लाटिंग की कोशिश कर रहे थे. जिन्हे चेतावनी दी थी कि अधिसूचित एरिया में अनुमति के बिना या फिर बिना नक्शा पास कराए बिना अवैध निर्माण न करे, ऐसा नही करने वालो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ऑथॉरिटी OSD ने लोगों से की अपील

ग्रेटर नोएडा ऑथॉरिटी OSD राम नयन सिंह ने लोगों से अपील की है,  कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें. अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं. इस कार्रवाई ने एक बार फिर सख्त संदेश देने का काम किया है कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

18770 वर्ग मीटर जमीन कराई मुक्त

ओएसडी ने बताया कि बिलासपुर के खसरा संख्या 100, 104 व 105 की 18770 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई थी. प्राधिकरण के भूलेख विभाग के ओएसडी रामनयन सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ प्रबंधक नागेंद्र सिंह और अन्य की टीम ने प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की. अधिकारियों ने दोबारा निर्माण करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.

यह भी पढ़ें: नशे की गोलियां देकर हथौड़े से किया वार, प्रेम संबंध में बाधा बन रहे पति की पत्नी ने कराई हत्या

Published at : 16 Feb 2026 11:25 PM (IST)
Tags :
Greater Noida Police Greater Noida News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर में गरजा प्राधिकरण का पीला पंजा, 37 करोड़ की जमीन अतिक्रमण मुक्त
ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर में गरजा प्राधिकरण का पीला पंजा, 37 करोड़ की जमीन अतिक्रमण मुक्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नशे की गोलियां देकर हथौड़े से किया वार, प्रेम संबंध में बाधा बन रहे पति की पत्नी ने कराई हत्या
नशे की गोलियां देकर हथौड़े से किया वार, प्रेम संबंध में बाधा बन रहे पति की पत्नी ने कराई हत्या
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल की तमन्ना मलिक और अमन त्यागी की प्रेम कहानी, ससुराल में प्यार से बुलाते हैं 'तुलसी'
संभल की तमन्ना मलिक और अमन त्यागी की प्रेम कहानी, ससुराल में प्यार से बुलाते हैं 'तुलसी'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पीलीभीत: रेलवे में नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी, मास्टरमाइंड गिरफ्तार, गुजरात तक जुड़े थे तार
पीलीभीत: रेलवे में नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी, मास्टरमाइंड गिरफ्तार, गुजरात तक जुड़े थे तार
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh PM Swearing In: कल नई सरकार का शपथ ग्रहण | Tarique Rahman | New PM | BNP
Janhit: हैट्रिक की रेस...Yogi-Bhagwat का 'हिंदू संदेश' | Hindu | UP News
Janhit: हैट्रिक की रेस...Yogi-Bhagwat का 'हिंदू संदेश' | Hindu | UP News | India Vs Pakistan
Bharat Ki Baat: करप्शन की 'धार', 65 लाख बेकार? | Mahoba Water Tank | CM Yogi | Akhiesh Yadav
Sandeep Chaudhary: 4 बार तारीख बढ़ी...फिर भी SIR में गड़बड़ी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खतरे में PCB चीफ मोहसिन नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए आसिम मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
खतरे में PCB चीफ नकवी की कुर्सी? भारत से हार के बाद गुस्सा हुए मुनीर, शहबाज को क्या भेजा मैसेज
बिहार
Bihar Board 10th Exam 2026: बिहार में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरी, 1699 सेंटर बने, जानिए क्या-क्या लेकर जा सकेंगे
बिहार में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी पूरी, 1699 सेंटर बने, जानिए क्या-क्या लेकर जा सकेंगे
बॉलीवुड
'लिंकअप-ब्रेकअप से कौन नहीं गुजरता', रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
क्रिकेट
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें कहां और किसके खिलाफ खेलेगी अगला मैच
कोलंबो में पाकिस्तान को धूल चटाकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया, जानें अगला मैच किसके खिलाफ
इंडिया
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
विश्व
‘भारत-बांग्लादेश के रिश्ते एक मुद्दे पर बंधे नहीं...’, तारिक रहमान के शपथ ग्रहण से पहले शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बोली BNP
‘भारत-बांग्लादेश के रिश्ते एक मुद्दे पर बंधे नहीं...’, शपथ ग्रहण से पहले शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बोली BNP
शिक्षा
Big breaking: JEE Main 2026 सेशन-1 का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्कोरकार्ड
Big breaking: JEE Main 2026 सेशन-1 का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्कोरकार्ड
ट्रेंडिंग
घर की बेटी को पहली बार आए पीरियड्स तो परिवार ने की गोद भराई, मेहमानों को कराया भोज- वीडियो वायरल
घर की बेटी को पहली बार आए पीरियड्स तो परिवार ने की गोद भराई, मेहमानों को कराया भोज- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget