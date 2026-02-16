ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर में गरजा प्राधिकरण का पीला पंजा, 37 करोड़ की जमीन अतिक्रमण मुक्त

ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और भू-माफियाओं के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. प्राधिकरण ने बिलासपुर क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर करीब 18770 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है.

अनुमानित कीमत 37.5 करोड़ रुपये

इस बेशकीमती जमीन की बाजार में अनुमानित कीमत 37.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है. प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर भूलेख और परियोजना विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है.

बाउंड्री बनाकर कर रहे थे प्लाटिंग की कोशिश

ओएसडी राम नयन सिंह ने बताया कि कालोनाइजरों ने बिलासपुर के खसरा नंबर 100, 104 और 105 की जमीन पर घर और बाउंड्री बनाकर प्लाटिंग की कोशिश कर रहे थे. जिन्हे चेतावनी दी थी कि अधिसूचित एरिया में अनुमति के बिना या फिर बिना नक्शा पास कराए बिना अवैध निर्माण न करे, ऐसा नही करने वालो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ऑथॉरिटी OSD ने लोगों से की अपील

ग्रेटर नोएडा ऑथॉरिटी OSD राम नयन सिंह ने लोगों से अपील की है, कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें. अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं. इस कार्रवाई ने एक बार फिर सख्त संदेश देने का काम किया है कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

18770 वर्ग मीटर जमीन कराई मुक्त

ओएसडी ने बताया कि बिलासपुर के खसरा संख्या 100, 104 व 105 की 18770 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायत प्राप्त हुई थी. प्राधिकरण के भूलेख विभाग के ओएसडी रामनयन सिंह के नेतृत्व में वरिष्ठ प्रबंधक नागेंद्र सिंह और अन्य की टीम ने प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की. अधिकारियों ने दोबारा निर्माण करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है.

