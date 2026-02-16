नशे की गोलियां देकर हथौड़े से किया वार, प्रेम संबंध में बाधा बन रहे पति की पत्नी ने कराई हत्या

पश्चिमी उतर जनपद मुजफ्फरनगर के शहर से सटे गांव मलीरा में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है. शनिवार रात हुई संदीप नामक युवक की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी मीनाक्षी और उसके ममेरे भाई (प्रेमी) गौतम उर्फ सौरभ को गिरफ्तार किया है. प्यार में अंधी हुई पत्नी ने अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश रची और उसे मौत के घाट उतार दिया.



एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक संदीप की पत्नी मीनाक्षी का अपने ही ममेरे भाई गौतम के साथ लंबे समय से अवैध संबंध चल रहा था. संदीप इस रिश्ते का विरोध करता था, जिसके चलते दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया.

प्रेमी संग मिलकर हथौड़ी से की निर्मम हत्या

एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने कहा कि, योजना के मुताबिक, शनिवार रात मीनाक्षी ने पहले संदीप को खाने में नशे की गोलियां देकर बेहोश कर दिया. जब वह पूरी तरह बेसुध हो गया, तो मीनाक्षी और गौतम ने हथौड़े से उसके सिर, चेहरे और गले पर ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत की नींद सुला दिया.

बाइक पर लादकर जंगल में फेंका शव

हत्या की वारदात को घर के भीतर ही अंजाम देने के बाद आरोपी घबराए नहीं, बल्कि सबूत को मिटाने की कोशिश की. दोनों आरोपियों ने संदीप के शव को बाइक पर बीच में लादा और गांव के पास के जंगल में ले जाकर फेंक दिया. घर लौटकर उन्होंने खून से सने अपने कपड़े बदले और आला-कत्ल (हथौड़े) को छिपा दिया. रविवार सुबह जब संदीप का शव बरामद हुआ, तो पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर एएसपी के नेतृत्व में दो टीमों का गठन किया.

24 घंटे में सलाखों के पीछे पहुंचे आरोपी

पुलिस ने शक के आधार पर जब पत्नी मीनाक्षी और संदीप के ममेरे भाई गौतम से कड़ाई से पूछताछ की, तो दोनों टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथौड़े और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं. एसपी सिटी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है. इस त्वरित कार्रवाई को लेकर पुलिस टीम की सराहना की जा रही है.