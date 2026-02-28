राम मंदिर ट्रस्ट की पहल, संरक्षित किए जाएंगे पत्थरों को तराशने वाले औजार और मशीन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर ट्रस्ट की पहल, संरक्षित किए जाएंगे पत्थरों को तराशने वाले औजार और मशीन

Ram Mandir: अयोध्या स्थित भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण में जिस पत्थर कटिंग मशीन ने अहम भूमिका निभाई, अब उसे संरक्षित और सुरक्षित किया जाएगा. यह अनोखी पहल राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से की जा रही है.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 28 Feb 2026 04:27 PM (IST)
About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
Published at : 28 Feb 2026 04:27 PM (IST)
Ayodhya News UP NEWS RAM MANDIR
