ग्रेटर नोएडा के दादरी रेलवे स्टेशन पर आज एक बीएससी की छात्रा ने एक्सप्रेस ट्रेन के सामने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या करने की वजह पता नहीं चल पाई है ,परिजनों ने किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और शव को लेकर घर चले गए.

दादरी आरपीएफ ने जानकारी देते हुए बताया कि स्टेशन मास्टर कार्यलय पर महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन के सामने हादसा होने की सूचना दी. इस सूचना पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुँची तो पता चला कि एक युवती का शक ट्रैक पर के पास पड़ा हुआ था. मृतका की जामा तलाशी ली गई और ट्रैक के आस पास देखा गया तो मृतका का टूटा हुआ मोबाइल और एक कान की पीली धातु की बाली बरामद हुई मौके पर ही मृतका की चचेरी बहन शगुन मौजूद है, जिसके द्वारा मृतका का नाम प्राची कोरी (18) निवासी ग्राम घोड़ी बछेड़ा थाना कोतवाली बताया गया.

ट्रेन के आगे लगा दी छलांग

वही मृतका की बहन ने बताया कि उसकी बहन प्राची दादरी के मिहिर भोज डिग्री कॉलेज में बीएससी की छात्रा थी. वह दोनों रोजाना ट्रेन से जयपुर से दादरी आना जाना करती थी. आज भी वह कॉलेज से छुट्टी होने के बाद रेलवे स्टेशन पर आई थी और घर के लिए जाने वाली थी. जब यह लोग स्टेशन पर बैठे थे तभी अचानक से प्राची उठी और तेज रफ्तार से आ रही एक्सप्रेस ट्रेन के सामने उसने छलांग लगा दी. इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

परिजनों का पोस्टमार्टम से इंकार

मृतका की चचेरी बहन द्वारा परिजनों को सूचना दे दी गई है. सूचना मिलते ही वह लोग मौके पर आ गए और परिजन ने किसी भी तरह की कानून कार्यवाही से इनकार कर दिया और साथ ही पोस्टमार्टम भी नही कराया. इसको लेकर परिजनों द्वारा एक लिखित में प्रार्थना पत्र भी दिया गया. जिसके बाद मृतका के शव को अग्रिम कार्यवाही के लिए परिजनों के सुपुर्द किया गया.



वहीं, परिजनों ने कहा कि प्राची ने किस वजह से आत्महत्या की यह उनको भी नहीं पता है. घर में कोई विवाद नहीं था.