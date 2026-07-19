ग्रेटर नोएडा में बैटरी चोरों का आतंक, एक घंटे में दर्जनभर गाड़ियों को बनाया निशाना

उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के सेक्टर म्यू-2 में बैटरी चोरों का आतंक देखने को मिला, जहां देर रात एक घंटे के भीतर चोरों ने एक दर्जन से अधिक खड़ी गाड़ियों की बैटरियां चोरी कर लीं. घटना के बाद इलाके में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई.

यह पूरी घटना सोसायटी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें दो से 3 लोग वाहन से पहुंचकर सुनियोजित तरीके से गाड़ियों की बैटरियां निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं. सुबह जब वाहन मालिक अपनी गाड़ियों के पास पहुंचे तो बैटरियां गायब मिलने पर हड़कंप मच गया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. यह मामला दादरी थाना क्षेत्र के म्यू 2 सेक्टर का है.

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चोरों में पुलिस का नहीं है खौफ

राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में उस समय हड़कंप मैच गया जब चोरों ने दादरी को वाली क्षेत्र के म्यू -2 सेक्टर के अंदर घुस कर दर्जन गाड़ियों की बैटरी चोरी कर ली चोर बड़े ही आसान तरीक़े से बैटरी या चोरी करके मौके से फरार हो गए. चोरों को थोड़ा भी पुलिस का भय नहीं था. वहीं पीड़ी ने पुलिस को इसे सूचना दी है.

पुलिस ने मौके पर पहुँच कर इस कैमरे के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है. अब बड़ा सवाल यह उठता है की किस तरह से चोर बड़े ही आसानी से सेक्टर के अंदर दाखिल होते हैं,और दर्जनों गाड़ियों से बैटरी चोरी कर बड़ी ही आसानी से रफूचक्कर हो जाते हैं. सेक्टर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

वहीं दादरी पुलिस के अनुसार 18 तारीख की रात को म्यू 2 सेक्टर में गाड़ियों में से बैटरी चोरी की सूचना मिली थी. सूचना पाकर दादरी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. पीड़ितों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी की गई बैटरियों की बरामदगी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में जुटी है तथा मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अधिकारियों को यह भी कहना है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा.

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