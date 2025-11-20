हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखलाक हत्याकांड में यूपी सरकार ने दाखिल की केस वापसी की अर्जी, 12 दिसंबर को होगी सुनवाई

अखलाक हत्याकांड में यूपी सरकार ने दाखिल की केस वापसी की अर्जी, 12 दिसंबर को होगी सुनवाई

UP News: अखलाक हत्याकांड मामले में यूपी सरकार ने सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए अदालत में औपचारिक अर्जी दाखिल की है. 12 दिसंबर को इस पर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 20 Nov 2025 11:21 PM (IST)
Preferred Sources

देशभर में सुर्खियों में रहे बिसहाड़ा गांव के अखलाक हत्याकांड मामले में एक बार फिर बड़ा मोड़ आया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए अदालत में औपचारिक अर्जी दाखिल की है. यह अर्जी सूरजपुर स्थित स्थानीय अदालत में दी गई है, जहां अब 12 दिसंबर को इस पर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी. अदालत का यह निर्णय इस बहुचर्चित केस है.

वहीं अखलाक की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता युसूफ ने सरकार की अर्जी पर गहरी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि एडीजीसी द्वारा कोर्ट में केस वापसी का प्रार्थना पत्र लगाया गया है, जबकि मामले में अभी भी गवाही की प्रक्रिया जारी है. उन्होंने कहा यह हत्या और मॉब लिंचिंग का गंभीर मामला है. ऐसे मामलों में केस वापसी की प्रक्रिया सरल नहीं होती. 

केस खत्म करने की अर्जी लगाना एक अजूबा

उन्होंने कहा कि इस समय केस खत्म करने की अर्जी लगाना एक अजूबा है. अधिवक्ता के अनुसार, मृतक पक्ष की ओर से एक महत्वपूर्ण गवाह की गवाही भी रिकॉर्ड की जा चुकी है. इसके बावजूद सरकार द्वारा केस वापसी की पहल कई सवाल खड़े करती है. अब अदालत 12 दिसंबर को यह तय करेगी कि इस अर्जी पर आगे क्या कार्रवाई की जाए.

क्या था बिसहाड़ा का अखलाक हत्याकांड

गौरतलब है कि बिसहाड़ा गांव की यह घटना 28 सितंबर 2015 को घटी थी, जब जारचा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गौमांस रखने के शक में भीड़ ने अखलाक के घर पर हमला कर दिया था. भीड़ द्वारा पीट-पीटकर अखलाक की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा दानिश गंभीर रूप से घायल हुआ था.

राजनीतिक दलों ने इसे बनाया था बड़ा मुद्दा

वहीं घटना के बाद कई राजनीतिक दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था, वहीं उस दौरान सांप्रदायिक तनाव बढ़ा था,बिसहाड़ा गांव देश-विदेश की सुर्खियों में आ गया, मामले में विवाद तब और बढ़ा जब गांव के एक मंदिर के लाउडस्पीकर से गौ–हत्या की सूचना प्रसारित की गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और हिंसा हुई.

बता दें कि यह घटना 12 दिसंबर पूरे देश की नजरें इस फैसले पर सरकार की केस वापसी की अर्जी और अधिवक्ता की कड़ी आपत्तियों के बीच अब निगाहें पूरी तरह 12 दिसंबर पर टिक गई हैं. अदालत का निर्णय न सिर्फ इस मामले की कानूनी दिशा तय करेगा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी इसके दूरगामी प्रभाव देखे जाएंगे.

और पढ़ें
Published at : 20 Nov 2025 11:21 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanth Akhlaq Murder Case Greater Noida News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी का नेटवर्क बेनकाब, ऑपरेशन Cyber Hawk के तहत 700 गिरफ्तार
दिल्ली: 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी का नेटवर्क बेनकाब, ऑपरेशन Cyber Hawk के तहत 700 गिरफ्तार
क्रिकेट
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
Advertisement

वीडियोज

Bihar New Cabinet: सोशल इंजीनियरिंग 10.0 ..संदेश साफ है | Nitish | Janhit with Chitra Tripathi
UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: क्या SIR ले रहा है BLO की जान? चौंकाने वाले खुलासे! |Gyanesh Kumar
Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में रिकॉर्डतोड़ प्रदूषण, सांस लेना हुआ मुश्किल | AQI | CM Rekha Gupta
Bihar Politics: बनी सरकार, अब बनेगा विकसित बिहार? | Nitish Kumar | Chirag Paswan | NDA | New Cabinet
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
शेख हसीना को फांसी की सजा दिलाने में पाकिस्तान का हाथ? बांग्लादेश की पूर्व PM के बेटे ने दिया ये जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी का नेटवर्क बेनकाब, ऑपरेशन Cyber Hawk के तहत 700 गिरफ्तार
दिल्ली: 1000 करोड़ से ज्यादा की ठगी का नेटवर्क बेनकाब, ऑपरेशन Cyber Hawk के तहत 700 गिरफ्तार
क्रिकेट
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
बॉलीवुड
दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Tihar Cow Therapy: तिहाड़ की गौशाला में चल रही काऊ थैरेपी, यह क्या है और कैदियों के लिए कितनी फायदेमंद?
तिहाड़ की गौशाला में चल रही काऊ थैरेपी, यह क्या है और कैदियों के लिए कितनी फायदेमंद?
यूटिलिटी
राशन कार्ड से काट दिए गए करोड़ों नाम, कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक
राशन कार्ड से काट दिए गए करोड़ों नाम, कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget