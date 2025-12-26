ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश...अवैध संबंध के शक में महिला की हत्या, पति ने जमीन में दफनाई लाश

गोरखपुर में एक ब्लाइंड मर्डर मिस्‍ट्री से पर्दा उठा, तो लोगों के होश उड़ गए. पुलिस के शक और सख्‍ती के बाद दो गज यानी 6 फीट जमीन के नीचे से महिला की लाश निकली, तो उसकी हत्‍या का सच सामने आ गया. महिला की हत्‍या उसके पति ने ही की थी और पांच दिन तक घर से पैसे लेकर भाग जाने की बात कहकर पुलिस को गुमराह करता रहा.

दरअसल, शहर से बाहर काम करने वाला पति जब कई माह बाद घर आया, तो उसने पत्‍नी को मोबाइल पर किसी से बात करते हुए देखा. उसे पत्‍नी के पास मोबाइल होने की भी जानकारी नहीं थी. इसी बात पर उसका पत्‍नी से झगड़ा हो गया और उसने उसकी गला दबाकर हत्‍या कर घर के पीछे उसकी लाश को दफना दिया.

पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार

गोरखपुर के बेलघाट थानाक्षेत्र के बेइलीकुंड गांव का रहने वाले अर्जुन को पुलिस ने पत्‍नी खुशबू की हत्‍या के आरोप में गिरफ्तार किया है. अर्जुन ने 21 दिसंबर की देर रात पत्नी खुशबू (26 वर्ष) की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद उसकी डेडबॉडी को घर के पीछे दो गज (6 फीट) नीचे गड्ढे में लोहे के पाइप की बनी फोल्डिंग चारपाई के साथ दफना दिया. पुलिस ने गुरुवार को गड्‌ढा खोदकर लाश को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

पिता ने बेटे पर जताया बहू की हत्या का शक

पुलिस के मुताबिक अर्जुन पुत्र श्याम नारायण लुधियाना में मजदूरी करता है. वह 17 नवंबर को घर आया. अर्जुन ने अपने पिता और अन्य घरवालों को बताया कि खुशबू बिना बताए घर से कहीं चली गई है. खुशबू के मायके और ससुराल वाले उसे खोजते रहे. गुरुवार 25 दिसंबर को सुबह करीब 11 बजे अर्जुन के पिता श्याम नारायण बेलघाट पुलिस थाने पहुंचे. उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बहू पिछले 5 दिन से गायब है. वह मिल नहीं रही है. उन्हें शक है कि उनके बेटे ने ही उसे मार डाला है.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने उगला सच

आरोपी अर्जुन ने पुलिस को बताया कि वो और पत्नी खुशबू 21 दिसंबर को घर पर अकेले थे. उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था. उसने उसका शव नदी में बहा दिया. पुलिस ने उस नदी के पास ले चलने को दबाव बनाया. आरोपी पुलिस को गांव के बाहर एक नदी के किनारे लेकर पहुंचा. पुलिस ने पूछा कि नदी में कहां पर खुशबू का शव फेंका है. यहां करीब 2 घंटे तक आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा. शक होने पर पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया.

आरोपी ने गला दबाकर हत्या की बात कबूली

आरोपी अर्जुन ने पुलिस को बताया कि वो 17 नवंबर को लुधियाना से घर आया. उसने देखा कि खुशबू के पास एक मोबाइल है. इसके बारे में उसे नहीं बताया था. वो मोबाइल उससे छुपाकर रखती थी. इसी को लेकर उसका 21 दिसंबर की रात करीब 11 बजे झगड़ा हुआ. घर में वो और मेरी पत्नी ही थी. उसने उसका गला दबाकर मार दिया और घर के पीछे गड्ढा खोदकर दफना दिया.

पुलिस ने गुरुवार 25 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे खुदाई कराई, तो अंदर लाश मिली. छोटे भाई की तहरीर पर पति पर केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही से खुशबू का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के शक में आरोपी पति ने पत्नी की हत्या की है. करीब 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी. अभी कोई बच्चे नहीं हैं. महिला के मां-बाप का निधन हो चुका है. बहन की हत्या की सूचना पर भाई व मायके के अन्य लोग थाने पहुंच गए हैं.

मामले पर सीओ ने क्या कहा?

गोरखपुर के खजनी सर्किल की सर्किल ऑफिसर (सीओ) शिल्‍पा कुमारी ने बताया कि बेलाघाट थाने पर सूचना मिली कि एक युवक ने अपनी पत्‍नी की हत्‍या कर दी है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने अर्जुन पुत्र श्‍याम नारायण को पुलिस हिरासत में लिया है. आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद किया है. लाश को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.