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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGorakhpur News: पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी थी मजार, विरोध के बीच चला प्रशासन का बुलडोजर

Gorakhpur News: पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी थी मजार, विरोध के बीच चला प्रशासन का बुलडोजर

Gorakhpur News In Hindi: गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत गोड़धोइया नाला चौड़ीकरण में मजार हटाई गई. विरोध के बावजूद प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर पीडब्ल्यूडी जमीन से अतिक्रमण हटाया.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 26 Mar 2026 06:43 PM (IST)
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गोरखपुर के शाहपुर थानाक्षेत्र में आवास विकास कॉलोनी के पास स्थित गोड़धोइया पुल के पास बनी हजरत बाबा जाफर अली शाह 'मासूम' की मजार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट गोड़धोइया नाला चौड़ीकरण के तहत की गई.

जानकारी के अनुसार, मजार के सरकारी जमीन पर बने होने की बात सामने आई है. जैसे ही ध्वस्तीकरण की सूचना आसपास के लोगों को मिली, बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौके पर जुट गए और विरोध जताया. लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे किसी की नहीं चली.

प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त की मजार

गोड़धोईया नाला पुल के पास में बरसों पहले मजार बनाई गई थी. गुरुवार को शासन के निर्देश पर बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया गया. ध्वस्तीकरण की कार्यवाई पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मौजूदगी में हुई. ध्वस्तीकरण की सूचना जैसे ही आसपास के मोहल्ले वासियों को हुई लोग मजार के पास पहुंच गए और कार्रवाई का विरोध करना शुरू कर दिया. लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे उनकी एक न चली. बता दें कि गोड़धोईया नाला चौड़ीकरण और निर्माण कार्य के दौरान बीच में आए किसी भी अतिक्रमण वाले स्थल को हटाया जा रहा है.

ध्वस्तीकरण की कार्यवाई होते देख उपस्थित महिलाएं भावुक हो उठीं और बड़े निराशा भाव से दूर खड़े होकर कार्रवाई को देखती रहीं. उनका कहना था कि हम बरसों से मजार पर आकर बाबा के आस्ताने में हाजरी लगा कर मन्नते मांगते थे. वहीं, मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद खालिद का कहना था कि मेरी उम्र 45 साल है और बचपन से ही मैं इस मजार को यहां देख रहा हूं. उसके पहले से यह मजार यहां स्थित है. रही बात सरकारी जमीन पर कब्जे की तो मुझे इसके विषय में कोई जानकारी नहीं. हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई से हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें पहले से इसकी जानकारी थी, सड़क और नाला चौड़ीकरण की जद में कोई भी अतिक्रमण आ रहा है. प्रशासन की तरफ से उसे पूर्व सूचना के आधार पर हटाने की कार्रवाई की जा रही है.

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पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी थी मजार

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तीन दिवसीय दौरे पर इन दिनों गोरखपुर में मौजूद है. बताया जा रहा है कि यह मजार सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट 2031 के तहत गोड़धोइया नाला निर्माण और चौड़ीकरण की जद में आ रही थी. फिलहाल इस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया. प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह मजार पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी थी.

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Published at : 26 Mar 2026 06:43 PM (IST)
Tags :
Uttar Pradesh Bulldozer Action Gorakhpur News CM Yogi Adityanath UP News
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