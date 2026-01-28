उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में जमकर चुटकी ली. रविकिशन ने स्वागत के क्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह का नाम लिया. इसके बाद अभी वे महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव का नाम ले रहे थे, तभी उन्होंने पीछे से उन्हें रोककर कहा कि साधना सिंह नहीं आईं हैं. तब रविकिशन ने कहा कि आपको अर्धनारीश्वर के रूप में देख लिए, हम बहुत कुछ बोलते आए थे. आप तो पूरा गणित का हिसाब लेकर आए थे. बोलने के पहले देख लेना चाहिए कि आपके बाद कौन-कौन बोलने के लिए बचे हैं. सारा कुछ आप बता दिए हैं. पूरा पोथा लेकर आए थे. अब हमको पागलाओ मत, हम बहुत कुछ बोलने के लिए आए हैं. हालांकि यह सारी बातें गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने मजाकिया लहजे में कहीं जिस पर लोगों ने खूब ठहाके लगाए.

गोरखपुर के बरगदवा-नकहा ओवर ब्रिज और एक अन्य पुल के लोकार्पण के अवसर पर मंगलवार 27 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे. उनके पहले मंच पर पहुंचे भाजपा सांसद रवि किशन ने माइक संभाला. हालांकि उनके पहले गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ओवरब्रिज और पुल के निर्माण का पूरा ब्योरा दे चुके थे. इसके बाद माइक संभालने वाले भाजपा सांसद रवि किशन मजाकिया लहजे में उनकी चुटकी लेने लगे.

रवि किशन ने ली मेयर की चुटकी

रवि किशन ने गोरखपुर मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव की चुटकी लेते हुए कहा कि हमारे मेयर साहब कुछ बचाए नहीं, सब कुछ बोल दिए. कोई भाषण देता है, तो पीछे भी पलटकर देखना चाहिए है कि हमारे बाद कौन-कौन भाषण देने वाला है. ये कुल पोथी निकालकर लेकर आए थे. वो भी गणित के साथ. वाह रे प्रभु. इनके पास नगर निगम है, तो पूरी चौकड़ी फौज है. अपने राम तो ऐसे ही आ जाते हैं. हमारे पास कुछ नहीं है. महाराजजी का आशीर्वाद है. हमारा संगठन हमेशा मुस्कुराता रहे. यही देखकर हम खुश हो जाते हैं.

रवि किशन ने मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव की चुटकी लेते हुए कहा कि हम अर्द्ध-नारीश्वर के रूप में आधा आपको देख लिए. हमको पगलाओ मत. हम बड़ा ध्यान से आए थे. कुछ बोलने के लिए. रवि किशन की इन बातों पर लोग ठहाका लगाते रहे.

बिना नाम लिए महामंडलेश्वर विवाद पर वार

महामंडलेश्वर को लेकर हो रहे विवाद पर सांसद रविकिशन ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि यह संत की धरती है. योगीजी-मोदीजी जैसे संत हैं. यूपी को संभालने के लिए ताकत चाहिए. उन विरोधियों से लड़ने के लिए जो नई-नई साजिश लेकर चले आते हैं. मुझे सब पता चलता है कि कौन-सी स्क्रिप्ट कहां लिखी जा रही.

विरोधियों से इस सनातन सोच वाली पार्टी पर आंच नहीं आएगी. जनता जानती है कि अफवाह कौन फैला रहा? चुनाव सिर पर हैं और उत्तर प्रदेश टारगेट पर है. भय में आदमी कूटनीति करता है, लेकिन भूल जाता है कि संत जब राजनीति में आता है तो डरता नहीं है. योगी-मोदी डरते नहीं हैं. रवि किशन ने कहा कि वह दिल्ली में भी रहते हैं अलग-अलग शहरों में जाते हैं. पूरे देश-दुनिया में उनके फैंस हैं. उन्हें पता है यह स्क्रिप्ट कहां से लिखी जा रही है. किस दफ्तर से लिखी जा रही है. दिल्ली के लुटियनजोन से यह स्क्रिप्ट लिखी जा रही है. वहां के बंगले से यह स्क्रिप्ट लिखी जा रही है.

विरोधी आगमी विधानसभा चुनावों के लिए फैला रहे अफवाहें

रवि किशन ने विरोधियों पर निशाना चाहते हुए कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे 5 वर्ष विकास के कार्य किए हैं. चुनाव आने पर उन्होंने किसी तरह की अफवाह नहीं फैलाई है विरोधी सक्रिय हैं और अफवाह फैलाकर लोगों को भ्रम में डालने की साजिश रच रहे हैं. चुनाव आ गया है ऐसे में वह हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे. हमें लोगों के बीच जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास के कार्यों को बताना है. हमें यह भी बताना है कि चुनाव आने पर हम वादे नहीं करते बल्कि 5 साल तक जनता और गरीबों के हित में विकास के कार्य करते हैं. आगामी चुनाव में हम विरोधियों की साजिश को सफल नहीं होने देंगे.

रवि किशन ने कहा गोरखपुर नजीर पेश कर रहा है. इसी फ्लाईओवर पर आप रील बनाओगे. कोई गुटखा-पान खाकर नहीं थूकेगा. अब गोवा का टूरिज्म खत्म हो गया. सब भीड़ बनारस, विंध्याचल और गोरखपुर आ रही है. कोई भ्रम में किसी झूठी बात में न आइए. भाजपा हर जाति के साथ है और हमेशा रहेगी.