हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बिहार में अमूल्य योगदान के लिए थैंक्यू...', रायबरेली में राहुल गांधी का पोस्टर लगाकर कसा तंज

UP News: बिहार में NDA की जीत का श्रेय कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देने वाले पोस्टर रायबरेली शहर के कई स्थानों पर दिखाई दिए हैं. ये पोस्टर राहुल सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा लगाये गए हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 19 Nov 2025 04:56 PM (IST)
बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं, 20 नवंबर को पटना में बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने की संभावना है. इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में राहुल गांधी को लेकर एक पोस्टर लगाया गया है. यह पोस्टर राहुल सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा लगाया गया है जो अब चर्चाओं मे है.

बिहार में एनडीए की जीत का श्रेय लोकसभा सांसद व कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देने वाले पोस्टर शहर के कई स्थानों पर दिखाई दिए हैं. पोस्टर में लिखा है कि, "बिहार में एनडीए की सरकार की गठन में राहुल गांधी जी के अमूल्य योगदान के लिए हृदय से विशेष धन्यवाद. उनकी अद्‌भुत रणनीतिक सूझ-बूझ और चमत्कारी राजनीतिक दूरदृष्टि ने यह परिणाम 'संभव' बनाया. सच में, ऐसी प्रेरणादायी सहायता रोज-रोज कहाँ मिलती है."

कौन है राहुल सिंह जिसने लगाया पोस्टर?

कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी का पोस्टर लगाने वाला राहुल सिंह 1992 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शाखाएं देखता था. मूलतः यह आर एस एस में है. विश्व हिंदू रक्षा परिषद जब से यह संगठन बना है तब से इसे राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है. यह बछरावां प्रखंड का रहने वाला है. मूलतः यह अमेठी जिले के गोरियाबाद का रहने वाला है, कुछ दिन बछरावां रहा लेकिन अब लखनऊ में रहता है.

तेजस्वी यादव ही होंगे नेता प्रतिपक्ष

उधर, तेजस्वी यादव के आवास पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद)  नेताओं की बैठक खत्म हो गई. इस बैठक में फैसला लिया गया कि तेजस्वी यादव ही नेता विपक्ष होंगे. आपको बता दें कि बिहार चुनाव के नतीजों में एनडीए प्रचंड जीत दर्ज की है, वहीं महागठबंधन को इस चुनाव में करारी शिकस्त मिली है. 

Input By : पंकज सिंह
Published at : 19 Nov 2025 04:42 PM (IST)
